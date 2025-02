L’istituto ’vola’ in Erasmus. Pacinotti ora accreditato per svolgere i progetti

L’Istituto Pacinotti Belmesseri ha ottenuto l’accreditamento per il Progretto Erasmus. Una grande opportunità che permette di aprire la scuola all’Europa realizzando esperienze di formazione per insegnanti, dirigenti scolastici e personale amministrativo, nonché mobilità degli alunni a fini di studio o tirocinio nei paesi aderenti al programma.

Grazie al raggiungimento di questo obiettivo a partire da giugno 2025 e fino ad agosto 2026 la scuola avrà direttamente i finanziamenti, già richiesti nei giorni scorsi, per diverse mobilità per studenti, sia di gruppo che individuali, oltre che azioni dedicate a docenti e Ata. "Ma la cosa importante - spiega la preside Lucia Baracchini - è che l’accreditamento ci permette di avere certezza che per i prossimi tre anni la scuola potrà accedere con certezza ai finanziamenti, grazie ai quali tanti studenti del nostro Istituto potranno fare esperienza all’estero. Infatti a febbraio 2026 sarà possibile presentare la richiesta per le mobilità dell’anno 2026/27 e a febbraio 2027 le mobilità per il terzo anno della validità dell’accreditamento, il tutto già partendo dalla certezza dei contributi".

L’Istituto Pacinotti Belmesseri è partner in due consorzi Erasmus. Ciò significa che sono in arrivo davvero tante opportunità per gli studenti, in continuità con i quattro gruppi da 15 alunni che fra giugno 2024 e febbraio 2025 hanno potuto già usufruire di questa importante opportunità. Grazie alla capacità di progettazione e di gestione dei docenti Stefano Martinelli, Francesca Vettori e Pier Nicola Costa l’Istituto è riuscito ad ottenere finanziamenti per ben 120.000 euro partecipando ai programmi operativi nazionali, garantendo in questo modo a 60 famiglie lunigianesi e non solo, la possibilità di far vivere ai propri figli, a titolo completamente gratuito, un’importante esperienza di crescita e formazione.

"Ho molto apprezzato la crescita di maturità dimostrata dai nostri alunni sia durante la permanenza che al loro ritorno - aggiunge la preside -. Di questo siamo molto orgogliosi ed io personalmente mi sento in dovere di ringraziare sentitamente tutti i docenti che si sono assunti l’onere e caricati della responsabilità di accompagnare i 4 gruppi a fare le due settimane a Malta, Malaga e a Dublino". Gli studenti sono immersi nella tecnologia, ma le esperienze umane in cui l’accento è posto anche sulla capacità di aiutarsi e di osservare gli altri, diventano strategiche anche per garantire equilibrio nel rapporto uomo tra l’uomo e la tecnica.