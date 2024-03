Liste d’attesa bloccate ma dopo la protesta arriva l’appuntamento

Deve fare un’ecografia ma non riesce a ottenere neppure un appuntamento. Finché non denuncia, attraverso il nostro giornale, la sua odissea e arriva la chiamata dell’Asl e la data fissata per l’esame diagnostico. Ci provava da dieci giorni a prenotare l’esame il 72enne Mario Marzo di Massa, da quando il medico curante gli aveva fatto l’impegnativa per un’ecografia addominale della cute e tessuto sottocutaneo. Lo stesso giorno si era rivolto prima al Cup nel distretto di via Bassa Tambura a Massa poi a quello di Marina di Massa. Stessa risposta: "Non c’è posto". A quel punto Marzo ha continuato, ogni giorno, a recarsi ai distretti Asl però quell’ecografia sembrava impossibile da prenotare. I continui rimbalzi, senza date future, avevano spinto l’uomo a pensare alla strada delle prestazioni private. Neanche un appuntamento a lungo termine, nemmeno il prossimo anno. Mario Marzo a quel punto ha deciso di rivolgersi al nostro giornale.

"Non sapevo più cosa fare, ormai la sanità privata sta prendendo sempre più piede e ora capisco il perché – ha spiegato – . Non so se sia stato l’articolo di denuncia a sbloccare la situazione, sta di fatto che qualche giorno dopo sono stato contattato proprio dal cup dell’Asl che mi indicava mercoledì 20 marzo alle 12 come data disponibile per la mia visita ecografica. Sono contento perché questo controllo mi è necessario". Alza le mani in segno di vittoria Mario Marzo, ma è esausto "tutti i giorni mi recavo al cup, ormai era diventata una missione – sottolinea –, se non avessi ricevuto una data entro questo mese mi sarei rivolto al privato".

"Il Cup doveva dire al signore che era possibile chiamare il call center regionale al numero verde 800 55 6060 oppure mandare una mail a [email protected] e prendere un appuntamento". Infine conclude il 72enne: "Mi stavano prendendo per sfinimento quindi per me questa è una conquista perché rivolgermi alla sanità privata sarebbe stata la sconfitta".