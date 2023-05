Lisa Parola, difesa dei monumenti Incontro del Mudac in Accademia

Ruoli di società: musei, comunità, monumenti. Prosegue il programma, a cura di Laura Barreca, direttrice del Mudac, nell’ambito del progetto ’Scolpire il vento’ di Francesco Bartoli. Oggi alle 18 in Accademia l’incontro con Lisa Parola sul tema “Il retro dei monumenti”. Lisa Parola ha curato progetti di arte pubblica, mostre, campagne fotografiche, workshop e conferenze promuovendo la relazione tra arte, territorio e cittadinanza. È socia fondatrice di a.titolo, un’organizzazione non profit attiva dal 1997 con lo scopo di indagare e sperimentare le potenzialità dell’arte contemporanea nell’ambito della sfera pubblica e sociale. È stata tra i consulenti culturali per la candidatura di Matera Capitale della Cultura 2019.