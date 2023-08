"L’ipotesi marmettola e terre di scarto per la discarica dell’ex Cava Fornace"

Sul futuro della discarica di ex Cava Fornace il consiglio comunale di Montignoso ha votato in maniera compatta ma l’esito lascia l’amaro in bocca al Comitato dei cittadini. Da un lato, infatti, la mozione approvata da maggioranza e opposizione chiede alla Regione di istituire l’inchiesta pubblica all’interno del Paur in discussione, ossia il Procedimento autorizzatorio unico regionale che deve decidere se far continuare Programma Ambiente Apuane a gestire la discarica fino a 98 metri. Dall’altro, però, si immagina già anche un esito positivo del Paur per arrivare a proporre a Firenze di autorizzare solo il codice dei rifiuti che riguarda marmettola e terre di scarto dei ravaneti dei territori di Lucca e Massa Carrara.

Un atto che, per il comitato, "conferma la sudditanza politica verso Firenze e i territori della piana fiorentina. Sono andati oltre alla semplice, ma forte, richiesta di inchiesta pubblica come hanno fatto tutti gli altri comuni limitrofi, esprimendosi già nel caso in cui la regione autorizzasse il progetto presentato di completamento e dimostrando di fatto di non voler far niente per fermare la discarica. Ci saremmo aspettati che l’assessore di Rifondazione, Gabrielli, che qualche settimana fa aveva dichiarato che per lui la discarica è chiusa, votasse contro questa mozione si dimettesse – conclude –, come ci saremmo aspettati che la minoranza tutta si opponesse ma abbiamo assistito ad un allineamento totale senza distinzioni, a dimostrazione che nessuno rappresenta il bene comune dei cittadini".