L’infermiera del Covid "Fallimento in medicina? Non è mai definitivo"

Avellino si prepara ad accogliere per la prima volta ’TedxQuattrograna’, un evento organizzato in maniera indipendente con lo scopo di parlare del tema del ’fallimento come momento di crescita dell’individuo’. "In medicina il fallimento non è mai definitivo": questo è il credo di Martina Benedetti di Montignoso, infermiera del reparto di terapia intensiva al Noa diventata simbolo della lotta al Covid-19 che in uno dei periodi più bui e incerti del nuovo millennio realizza uno dei suoi più grandi sogni, quello di diventare autrice. Giovane donna che si distingue per la sua intraprendenza e grande umiltà, Martina pubblica due libri, partecipa a esperienze televisive e radiofoniche a livello internazionale. Ottenuto un core curriculum in Metodologia della ricerca con Fondazione Gimbe e insignita del premio Mercurio d’Argento e del premio Laurentum Speciale, Martina dedica i suoi traguardi a tutti i colleghi che hanno lavorato, come lei, in prima linea. Benedetti il 4 maggio dalle 20.30 parlerà dell’esperienza.

Dopo la pandemia, medici di famiglia, infettivologi e geriatri sono d’accordo sull’orientamento annunciato dal ministro della salute, Orazio Schillaci: bene mantenere certe cautele come le mascherine, anche ora che vengono meno una serie di obblighi di carattere generale. Una domanda all’infermiera simbolo del Covid era d’obbligo: "Sulla questione mascherine sono fermamente convinta che il loro utilizzo sia stato indispensabile. Attualmente, il loro uso dovrebbe basarsi sul “buon senso del singolo”. Dovremo averlo imparato. Penso, per esempio, al Giappone che è un paese dal grande senso civico. La mascherina veniva utilizzata, già in tempi pre-pandemici come parte integrante di una cultura. Ad esempio quando qualcuno si ammala, per un senso di rispetto verso gli altri, utilizza la mascherina per evitare di contagiare. Quando condividi uno spazio ristretto con una persona fragile (che magari indossa una mascherina ) per rispetto la indossi anche tu. Se si fanno proprie le regole di igiene basilari una buona pratica non dovrebbe essere necessariamente tradotta in obbligo in una fase non emergenziale come quella di adesso. Ovviamente le regole sono continuamente dettate dai dati, gli scenari possono variare e dobbiamo essere pronti a qualsiasi evenienza".

"Per quanto riguarda i tamponi agli asintomatici non ha mai avuto senso farli se non quello di arricchire i venditori di tamponi. Non avendo mai avuto un sistema di Contact tracing efficace, la “caccia all’asintomatico no-sense” ha creato parecchia confusione. Importante ricordare che le infezioni nosocomiali non riguardano solo il Covid. Ritengo quindi saggio mantenere l’obbligo di mascherina, in luoghi, a contatto con pazienti fragili o in casi di potenziali infezioni da contatto, dropplet o per via aerea come, del resto, i protocolli prevedevano anche prima della pandemia. Ogni tipologia di trasmissione prevede protocolli differenti e Dpi diversi. La lotta alle infezioni ospedaliere e all’antibiotico resistenza è la nostra priorità più assoluta".