Linea internet ko "Niente prelievi o pagamenti"

È dallo scorso mercoledì .

che non funzionano i telefoni nella zona di Casola Lunigiana, una situazione che si ripercuote negativamente creando

notevoli difficoltà ai residenti.

"Viviamo in territori già di per sé difficili,marginali – spiega un lettore – e l assenza della linea telefonica purtroppo significa che non funziona neppure internet, aggiungo che il segnale del cellulare è alquanto aleatorio e quindi si vive una situazione

di grave disagio. Oltre al danno, la beffa – aggiunge il lettore – oggi (ieri, ndr), ultimo giorno utile per pagare l’Imu, mi sono recato in banca per pagarne appunto la relativa tassa. Purtroppo, per i motivi legati

all’assenza telefonica e di internet, mi è stato impossibile farlo. Non solo, non ho neppure potuto prelevare denaro dal mio conto. Una situazione incredibile e incresciosa alla quale speriamo vivamente venga si metta quanto prima rimedio".

R. O.