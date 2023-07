L’incubo della violenza negli sguardi delle donne

di Laura Sacchetti

MARINA di CARRARA

Sono scesi uno alla volta, a piccoli gruppi, tenendo stretti i cordoni della passerella che li conduceva alla terra ferma. Occhi increduli, volti stanchi, corpi barcollanti e stremati, che non si sono arresi e sono finalmente approdati sulla terra ferma, nel “porto sicuro” di Marina di Carrara. Sicuro non per tutti perché 143 di loro hanno dovuto aspettare di approdare ieri al porto di Livorno, scelta che ha complicato le operazioni di sbarco e affaticato l’intero impianto organizzativo e logistico. Sono donne sole, donne con bambini, donne con una nuova vita in grembo, interi nuclei familiari, adolescenti con i volti segnati da una maturità acquisita troppo presto, giovani uomini, adulti che chiedono una possibilità. Sono i profughi sbarcati mercoledì dalla Geo Barents. A terra hanno trovato ad accoglierli uomini e donne dello Stato, medici, volontari e volontarie della Croce Rossa, della protezione civile, che senza sosta hanno lavorato e stanno ancora lavorando per dare loro una nuova vita. Oggi si trovano in strutture sicure, non solo in Toscana, grazie ad un sistema di accoglienza che non guarda l’orologio, che da mesi lavora per garantire un’assistenza a persone che hanno alle spalle storie terribili.

Sono sbarcati migranti che in ginocchio hanno baciato terra, bambini che possono finalmente respirare il profumo della libertà e, con la leggerezza dell’infanzia pur negata, salutavano felici gli operatori in banchina. Sono sbarcati pargoli nati probabilmente durante il viaggio della speranza che le loro madri hanno affrontato per dare loro un futuro. C’era chi è sfuggito alla guerra e chi dalla povertà che rischiava di inghiottirli, da terre sfruttate e affamate. Arrivano da Somalia, Costa d’Avorio, Benin, Camerun, Congo, da tutti quei paesi della fascia sub sahariana che stanno soffrendo molto più di altri a causa di una crisi climatica che sta investendo e modificando l’equilibrio della terra.

A CarraraFiere hanno potuto rifocillarsi. Lì altre squadre di volontari e personale Usl hanno dato loro ulteriori cure. Le donne sono state visitate dalle ginecologhe e dalle ostetriche, la maggior parte di loro viene da quel mondo in cui l’infibulazione, ossia la mutilazione degli organi genitale esterni, è prassi. Molte erano destinate alla tratta, hanno subito violenze. Non serve chiedere: bastano i loro sguardi. Nel polo fieristico, oltre ai mediatori linguistici di Croce Rossa, c’era il personale specializzato Cri per agevolare la comunicazione e il ricongiungimento familiare: i migranti hanno potuto dire alle loro famiglie che sono vivi. Croce Rossa ha garantito anche il servizio di emergenza psicologica con personale altamente specializzato del comitato di Massa Carrara e di quello regionale. "Il nostro comitato – dichiara Giorgio Ricci, presidente di Croce Rossa Massa Carrara – ha collaborato con quello di Livorno, per un supporto logistico e di risorse. Un grazie di cuore a tutti i nostri volontari che hanno lavorato con impegno, professionalità e tanta umanità".