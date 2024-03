L’incontro tra le sculture di Faben e le installazioni di Brenzini

“Le sculture in marmo di Matteo Faben incontrano le installazioni di Pietro Brenzini” nella mostra aperta alla Galleria Valeria Lattanzi a Carrara e che resterà visitabile fino al 4 maggio. Un appuntamento in cui l’arte è intuizione, ascolto, esperienza: un antidoto alla grigia quotidianità. Prerogative che ben conoscono i maestri Paolo Brenzini e Matteo Faben che proprio dell’arte hanno fatto la loro ragione di vita. Una forte identità creativa li accomuna, pur facendoli esprimere in linguaggi differenti, tanto che per la prima volta i due artisti, espongono insieme alla Galleria Lattanzi nella Città dei Marmi, con la cura di Giada Gasparotti. Ad accogliere il visitatore, saranno le audaci sculture dello scultore veronese, trapiantato a Carrara grazie al fascino del marmo. Faben utilizza “l’oro bianco” in maniera audace scegliendo, invece della statuaria classica, di creare sculture irriverenti che conducono il visitatore nel suo mondo di fantasia, dove imponenti capodogli "nuotano su corpi umani", galleggiando su rigide sedie.

La ricerca ultratrentennale di Paolo Brenzini invece, sfrutta il linguaggio universale dell’arte per affrontare temi d’attualità. La creatività diviene per lui un traduttore automatico di idee complesse che intendono, riuscendovi, a iniziare un pensiero.

Un artista eclettico Brenzini, con una dirompente attitudine alla comunicazione con le proprie opere. La mostra rappresenta l’occasione per mostrare al pubblico una colorata installazione , già esposta al museo Pecci, con cui l’artista sembra desideri stupire ancora una volta i suoi estimatori, rendendoli parte attiva del processo creativo. Entrare in un’opera lasciando che ci colpisca mentre la percorriamo, e questa è ‘Afonia’. La mostra, curata con attenzione e professionalità da Giada Gasparotti, sarà visitabile fino al 4 maggio, dalle 18 alle 20, dal martedi’ al sabato.

Roberto Oligeri