L’inclusione vincente. Il “Dream team” fa canestro all’autismo. Sport in festa a Pistoia

Emozioni forti al PalaCarrara di Pistoia nella serata di domenica non solo per la sfida fra i padroni di casa dell’Estra Pistoia Basket 2000 che hanno vinto sul filo di lana una partita impegnativa contro UnaHotels Pallacanestro Reggiana. A far battere i cuori è stata in particolare la decima edizione del Basket Blue Day – Un canestro per l’autismo’ che si celebra su tutti i campi della LBA in occasione della Giornata Mondiale, organizzata in collaborazione con l’associazione Autismo Apuania Aps. Il presidente Roberto Marrai ricorda come è nato tutto, "dieci anni fa dall’immaginazione, dalla forza di volontà e dalla passione per il basket nel nostro socio e vice presidente Mario Alberti. E così ogni anno le associazioni che si occupano di autismo in accordo con la LBA scendono in campo con le squadre per testimoniare l’importanza del blueday e far divertire i propri ragazzi in mezzo a folle di sportivi festose ed acclamanti, come è stato al Palacarrara: i nostri ragazzi del Basket Aut Dream Team insieme ai loro accompagnatori sono scesi in campo davanti ad un palazzetto pieno di gente, di rumori, di canti, di colori, un muro di 4mila persone che non ha per niente messo a disagio i nostri Lorenzo, Tommaso, Lorenzo, Marco, Federica, Emma e Margherita e anzi ha partecipato con grandi applausi".

Il presidente Marrai sottolinea come quelli trascorsi con il Pistoia Basket siano stati "anni di accoglienza, condivisione, inclusione e diremmo di vero reciproco affetto! E con affetto ringraziamo il presidente Massimo Capecchi, il direttore generale Ettore Saracca, il direttore sportivo Marco Sambugaro, l’Advisor Marketing e Comunicazione Sociale Andrea Di Nino, il Responsabile Comunicazione Marketing Giulio Pacini. Il progetto Basket Aut sta crescendo per il numero dei partecipanti e per il valore di questa esperienza sportiva: vogliamo per 2025 essere di nuovo qui, al Palacarrara provando e facendo provare l’emozione forte di questo grande abbraccio sportivo".