L’incidente col capriolo finisce in tribunale

Stava viaggiando tranquillamente in sella al suo scooter quando un capriolo si è gettato in mezzo alla carreggiata andando a colpire il mezzo e procurando gravi danni al motociclo ma soprattutto al conducente. Ora il caso finirà davanti al giudice del tribunale. L’evento è accaduto a luglio a Montignoso, lungo la via di scorrimento. Ma superata l’Aurelia, in direzione monti, Montignoso è ricco di boschi e natura e non è raro che qualche animale selvatico arrivi fino in paese. Così è accaduto anche quel giorno. Mentre il conducente stava guidando lo scooter, di proprietà del padre, in direzione monti, poco prima della località piazza un capriolo all’improvviso esce dal bosco e si butta sulla carreggiata andando a impattare proprio contro il mezzo provocando la caduta del conducente e importanti lesioni personali. Era partita subito la richiesta di risarcimento e palazzo civico aveva aperto la procedura con l’assicurazione di riferimento per questi casi. A dicembre, però, l’atto di citazione chiamando in causa sia il Comune sia la Regione.