L’importanza di una corretta diagnosi

"Fibromialgia: è una epidemia molto dolorosa?". Questo il titolo dell’evento organizzato dalla struttura di Reumatologia di Massa Carrara diretta da Gianluigi Occhipinti (nella foto con Roberta Crudeli) nell’ambito delle iniziative ’H open week’ di Onda all’auditorium del Noa. In una sala gremita di pazienti, operatori sanitari e associazioni di volontariato, a sottolineare la diffusione di questa sindrome che colpisce prevalentemente le donne, il dottor Occhipinti ha tenuto a ringraziare il direttore dell’ospedale, Giuliano Biselli, per la disponbilità dello spazio concesso, e la vice sindaca di Carrara, Roberta Crudeli, che ha riferito sulle iniziative di sensibilizzazione messe in atto finora. L’amministrazione comunale di Carrara donerà, tra l’altro, una panchina lilla che sarà posizionata nel Parco della Rimembranza a Carrara e l’inaugurazione è prevista per il 14 maggio alle ore 11.

In apertura è stata proiettata una commedia creata per sensibilizzare l’opinione pubblica ed evidenziare l’approccio multidisciplinare integrato necessario alla presa in carico dei pazienti affetti da questa patologia. Nella sceneggiatura della commedia "Fibro mia… ma te la regalerei!", realizzata in maniera molto piacevole e divertente, sono stati infatti inseriti i frequenti dubbi e i quesiti ricorrenti, nonché le evidenti conseguenze della malattia, creando un impatto immediato con la platea. Il clima ha facilitato la relazione tra professionisti sanitari e cittadini, che hanno posto varie domande ai relatori. La fibromialgia comporta la presenza di molti sintomi diversi, in particolare di dolori diffusi, ma anche, stanchezza e depressione. Ciò rende una qualità di vita molto difficile. Una corretta diagnosi è fondamentale perché permette di effettuare le terapie necessarie per migliorare tanti aspetti legati alla malattia.