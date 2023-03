L’importanza di essere donna Libri, mostre, dibattiti e concerti dedicati all’altra metà del cielo

Donne e musica: due appuntamenti da non perdere, ad Aulla. Con il patrocinio del Comune, questa mattina alle 10, nella Sala delle Muse di Palazzo Centurione, la psicoterapeuta Simona Adorni e l’appassionato di storia Carlo Francini, moderati da Giovanna Lattanzio, si confronteranno sulla condizione femminile contemporanea in vista della Giornata internazionale della donna dell’8 marzo. Per dare vita al confronto, intitolato ’Il coraggio delle donne - Marie Duplessis: ragazza 2.0’, al quale parteciperanno anche gli studenti del liceo classico ’Giacomo Leopardi’, verrà preso spunto dal romanzo ’La signora delle Camelie’ di Alexandre Dumas figlio e dall’opera teatrale ’La traviata’ di Giuseppe Verdi.

Di queste due opere saranno letti diversi passaggi, che serviranno da spunti di riflessione per il confronto, organizzato dall’associazione di promozione sociale ’Gaia Alma Mater’ e dall’associazione culturale ’Terre dei Bianchi e Terre dei Bosi’ di Fivizzano. Nel pomeriggio la presentazione del libro di Fabrizio Rosi, insegnante e dirigente storico dei licei statali lunigianesi. Lui ha sempre coltivato una grande passione per la musica, ora che è in pensione, può dedicarsi alla sua passione con ancora maggiore cura e attenzione. Alle 17, sempre nella Sala delle Muse, verrà presentato il suo ultimo libro, intitolato ’Musicisti di strada - Protagonisti e luoghi della musica popolare in Lunigiana’.

Domani pomeriggio la presentazione sarà aperta dalle note del clarinetto del caprigliolese Carlo Franceschini, poi Fabrizio Rosi ricorderà le figure di Manlio Erta, recentemente scomparso, e del maestro Franco Lorenzini, che è stato tanto amato dagli aullesi per la sua attività di insegnamento della musica. Seguiranno i saluti del sindaco di Aulla, Roberto Valettini, della delegata comunale alla cultura, Maria Grazia Tortoriello, e della presidente dell’associazione Amici del liceo classico Leopardi di Aulla, Emilia Fraschini.

Sarà, quindi, Manuela Schiasselloni, docente del liceo classico aullese, a confrontarsi con Fabrizio Rosi in merito al suo ultimo libro. L’appuntamento è organizzato dall’ufficio cultura del Comune di Aulla, dal liceo classico Giacomo Leopardi, dall’abbazia di San Caprasio e dall’associazione Amici del liceo classico Leopardi di Aulla.