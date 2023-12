L’importanza di donarsi: "La via del volontariato occasione di confronto per battere la povertà"

Il Natale come momento di riflessione, unità e conforto dei più deboli. Quelli che si mettono in fila ogni giorno alle mense Caritas di Massa, Carrara e della Lunigiana per avere un piatto caldo e scambiare una parola, spesso il dono più grande che si possa ricevere quando si è ormai abituati a confrontarsi solo con se stessi.

"Questi giorni di festività possono diventare uno stimolo ad ascoltare e a capire questi bisogni, a prenderne carico", sostiene il vescovo diocesano Mario Vaccari. La Caritas provinciale è abituata a confrontarsi con numeri crescenti, volti nuovi che si presentano ogni mese: sono circa 3mila le persone a Massa Carrara, quotidianamente le varie mense distribuiscono almeno 50 pasti caldi, poi ci sono gli sportelli per i pacchi alimentari, altre 60 o 70 famiglie con cadenza bisettimanale. Il pensiero del vescovo è chiaro e guarda lontano: "Il presepe può essere inteso con un’accezione devozionale e della tradizione, fatta di sentimenti belli e giusti. Però il messaggio è anche radicale, perché è un vangelo vivente – spiega – Gesù ha scelto la via della povertà per essere vicino a tutti gli uomini, soprattutto a cominciare dagli esclusi e i più poveri. Un messaggio che se uno lo coglie, può anche portare a una maggiore attenzione e apertura verso i poveri della nostra città. Che sono tanti". Da qui un pensiero anche sul ruolo del volontariato, specchio dell’anima. "Queste riflessioni, certo non è automatico, ma possono aiutare a prendersi carico di tali bisogni, in arrivo da persone che chiedono umanità ed empatia. Aprendo così la strada a scelte importanti e personali, come quella del volontariato – sottolinea Vaccari – Si può scegliere, ad esempio, di donare una parte del proprio tempo per tenere aperta una struttura di accoglienza notturna o contribuire con le offerte nella parrocchia per sostenere i poveri, magari per il pagamento delle bollette e degli affitti. Spese che se si accumulano rischiano di lasciare famiglie senza luce e senza un tetto. Tornando all’occasione di riflessione che ci offre il Natale, Gesù che non trova posto nell’albergo e si ripara nella stalla richiama la situazione di tanti uomini e donne che purtroppo hanno una strada come riferimento o comunque situazioni di povertà. E nella nostra provincia, purtroppo, sono tante".

Nelle scorse settimane, tra l’altro, proprio per alleviare situazioni di disagio in strada, è stato attivato da Comune, cooperativa sociale l’Abbraccio e Misericordia di San Francesco, il servizio “Angeli della notte“. Il senso del dono di sé si concretizza per il vescovo specie in situazioni di questo tipo, anche in una sola parola. "Anche solo sentirsi chiamare per nome per queste persone è un atto forte, che abbatte le barriere. Riconoscersi nell’empatia è elemento cardine della rinascita, assieme all’aiuto materiale – chiude – Creare legami, è ciò che fa anche Caritas e continuerà l’impegno nel 2024. Anche perché il taglio a sussidi come il ’Reddito di cittadinanza’, escludendo tante persone, creerà problemi. I nostri operatori già ci dicono che tante famiglie del territorio stanno andando in difficoltà: attendiamo un’ondata".