L’impegno di Eugenio Giani sul volontariato

Trovare tutti i modi per coinvolgere i 500mila toscani pronti all’impegno nel volontariato. Così il governatore Eugenio Giani intende coinvolgere chi si vorrà impegnare nel volontariato. "C’è una grande disponibilità da parte di almeno mezzo milione di cittadini toscani, e tra questi di tantissimi giovani, a impegnarsi direttamente nelle varie forme di volontariato. Questo è emerso con grande chiarezza dall’indagine presentata a Firenze dal Cesvot. Dobbiamo trovare tutti i canali e le opportunità per coinvolgere chi vuol dare concretamente una mano in vari ambiti, e rafforzare così quel tessuto solidale che rappresenta uno straordinario punto di forza per la nostra regione". Questo il messaggio di Giani al convegno del Cesvot.