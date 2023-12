L’impegno della Prociv Arci Montignoso: "Addestrati a ogni tipo di emergenza"

Ci sono durante le alluvioni, spengono incendi nelle afose giornate estive, liberano le strade dalle piante cadute a causa del vento ed erano a fianco della popolazione durante la pandemia. Per loro è una missione, per la cittadinanza una risorsa, così entrano a pieno merito tra i 12 protagonisti del calendario 2024 che uscirà domani in edicola con La Nazione. Sono i 50 volontari della Prociv Arci di Montignoso, guidati dal presidente Nerino Benedetti, che si distinguono dagli altri. "Siamo polivalenti – racconta il referente Yuri Gabrielli – perché siamo addestrati per ogni tipo di emergenza. Siamo attivi dal 1994, da quando abbiamo prestato soccorso all’alluvione del Cinquale, così si è creato il nostro nucleo. C’era già un gruppo che si occupava solo di incendi ma noi abbiamo completato l’opera andando a coprire diversi campi d’intervento". Negli ultimi 20 anni quindi c’è stato un processo di trasformazione, perché gli incendi sono solo una parte delle necessità del territorio. "Abbiamo anche intrapreso il cammino come protezione civile – prosegue Gabrielli –. Ricordo quando siamo andati ad aiutare le persone a Cardoso colpita nel 1996 dall’alluvione, poi nel 1998 quella a Lucca e nel 2000 a Trino Vercellese. Abbiamo diverse autopompe tra cui una motopompa idrovora con carrello che ci permette di estrarre gradi quantitativi d’acqua". Presenti anche nell’alluvione a Marina di Carrara, il 5 novembre del 2014, quando a causa del crollo dell’argine destro del torrente Carrione tutta la frazione carrarese è andata sott’acqua. "In quel frangente – sottolinea – ci siamo trovati a svuotare delle cantine durante una delle alluvioni più forti che hanno colpito il nostro territorio. Tutto nasce dall’esigenza della popolazione, dalla necessità di avere qualcuno che, insieme agli organi preposti al soccorso, possa dare una mano. Inoltre siamo attivi anche sul fronte di supporto alle manifestazioni come concerti o la viabilità durante le gare ciclistiche, in questo caso il Trofeo Buffoni che da anni ci vede in prima linea. Durante la pandemia abbiamo fatto da sostegno alla cittadinanza". Nella sede in piazza Sesto Paolini, a Montignoso, la Prociv Arci gestisce le attività e riceve le chiamate di soccorso.

Patrik Pucciarelli