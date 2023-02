L’impatto della virtualità sui giovani

Il Senato nella seduta del 9 giugno 2021 ha reso noti i risultati dell’indagine conoscitiva sull’impatto del digitale sugli studenti, con particolare riferimento ai processi di apprendimento. Ci sono danni fisici come l’obesità e psicologici come la depressione. Ma a preoccupare di più è la progressiva perdita di intelligenza, come la capacità di concentrarsi. Questi sono gli effetti di smartphone e videogiochi. Gli stessi che causano le sostanze stupefacenti. A quanto sostengono gli scienziati questa situazione è destinata a peggiorare. I paesi orientali come la Cina sono avanzatissimi nella diffusione delle tecnologie digitali. In Cina i giovani ‘’malati’’ sono circa 24 milioni e i centri di riabilitazione sono più di quattrocento. Circa quindici anni fa è stato aperto il primo centro di riabilitazione con logica cinese che prevedeva lavori forzati, elettroshock, uso di psicofarmaci. I casi gravi sono chiamati hikikomori, ovvero ‘’stare in disparte’’, e sono circa un milione. Il digitale sta decerebrando le nuove generazioni, perché usando internet il cervello si atrofizza. Dal 2007, anno in cui ha debuttato lo smartphone, depressioni e suicidi tra i giovani hanno raggiunto vette mai viste.