Liceo Pascoli al freddo: "In classe con i guanti"

Due giorni senza riscaldamento per alcuni degli studenti del liceo Pascoli di Massa che hanno dovuto fare lezione sfidando le rigide temperature di questi giorni. Un problema risolto nella mattina di ieri e da oggi tutto dovrebbe essere tornato alla normalità, assicura il presidente della Provincia, Gianni Lorenzetti. A segnalarlo è una delle studentesse costrette a fare lezione al gelo nelle aule che si affacciano su viale della Stazione. "Alunni al banco per 5-6 ore giornaliere con una temperatura pari o poco più alta di quella esterna – spiega –. È freddo, fatichiamo a muovere mani e piedi che ormai sono congelati. Sappiamo che secondo il DPR del 18 dicembre 1975 le aule scolastiche devono godere di una temperatura pari o sopra i 18 gradi. Tale situazione va quindi contro ciò che viene stabilito dalla legge. La temperatura delle aule sta diventando un ostacolo per lo svolgimento delle lezione e questo è inaccettabile".

"Purtroppo ci sono stati due giorni di guasto nell’ala della scuola Staffetti, di proprietà del Comune di Massa, – spiega Lorenzetti – dove si trovano alcune aule del liceo Pascoli, a seguito di un accordo fra le due istituzioni. L’impresa che sta eseguendo dei lavori nell’immobile durante le operazioni ha rotto una delle vecchie tubature che servivano l’impianto di riscaldamento e quindi è stata costretta a effettuare altre opere di riparazione che si sono prolungate lunedì e martedì ma ora tutto è tornato alla normalità. Sono lavori importanti finanziati dalla Provincia che servono a recuperare i servizi igienici e sistemare alcune aule, compresa l’aula magna, e parte delle segreterie".