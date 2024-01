Liceo Leopardi sempre più social

Il liceo Leopardi diventa più ‘social’, grazie a una nuova newsletter. Siamo ad Aulla dove i ragazzi del liceo classico statale Leopardi hanno deciso di mettersi in gioco con una newsletter, curata dalla redazione dello Zibaldone e chiamata ‘Leopy news’. Lo Zibaldone, il giornale della scuola, è infatti tornato, con una nuova redazione e nuovi progetti. "Uno di questi - si legge sulla pagina Facebook del liceo - è proprio la newsletter che aggiornerà gli interessati ogni 20 del mese su tutte le iniziative della redazione e della scuola".

Lo Zibaldone, per chi non lo sapesse, è il giornale cartaceo della scuola, che si potrà trovare anche in rete con podcast, blog e pagine social. Non mancheranno articoli di cronaca, geopolitica, biografia, di sport, musica e poesia, con recensioni di film o libri, ricette, gossip , racconti, un romanzo d’appendice e molto altro. "Da quando è iniziata la scuola - si legge ancora - abbiamo preso parte a diverse attività come la tradizionale giornata di accoglienza che quest’anno si è svolta a Pisa o la realizzazione del calendario. E’ proprio di questo che tratteremo nei nostri primi articoli". Il calendario 2024 del liceo è sicuramente da acquistare: si tratta di un calendario storico, per conoscere meglio il nostro territorio, valorizzarlo e soprattutto andarne fieri.

Gli studenti stanno ancora promuovendo il consueto appuntamento con il loro calendario, un progetto nato anni fa per raccogliere fondi per finanziare varie attività scolastiche. Idee originali, location da non perdere e scatti realizzati interamente da loro, che hanno coinvolto anche tutti i docenti. Se in passato i temi passavano dal cinema alla musica, quest’anno gli studenti hanno deciso di parlare delle proprie radici e del futuro della Lunigiana, una terra ancora poco valorizzata. Annetta Malaspina, Giovannino dalle bande nere, Giovanni Fantoni, Aldo Buttini di Quercia, San Caprasio, sono solo alcuni dei personaggi raffigurati nelle ricostruzioni storiche dai ragazzi. E poi ci sono episodi come l’incendio di Pontremoli o la bellezza di Castiglione del Terziere. Chi volesse aggiornamenti o seguire la newsletter potrà farlo iscrivendosi al link: https://forms.gle/ZuWxsNVx7H2bVMq8A.

Monica Leoncini