Licciana Nardi, bilancio in utile Ora scuole, posteggi e impianti

di Monica Leoncini

Il bilancio in attivo..dopo vent’anni. Il Comune di Licciana Nardi ha raggiunto un risultato atteso e può rialzare la testa: grazie alla razionalizzazione della spesa, senza ridurre i servizi ai cittadini, l’esercizio 2022 si è chiuso con un avanzo positivo di 226mila euro. "Il consiglio comunale dal 2019 a oggi – commenta il sindaco Renzo Martelloni - ha dovuto riconoscere debiti fuori bilancio per fatture non pagate relative agli anni 2012 e seguenti, per consumi di luce, gas e acqua per una pesantissima zavorra di oltre 370mila euro. Poi gli effetti della pandemia e altri debiti fuori bilancio ci hanno fatto ritardare di un anno rispetto ai tempi che ci eravamo prefissati, ma ci siamo riusciti. Un successo che nessuna amministrazione prima di noi, nei tempi specificati, ha raggiunto". "Sono stati anni di duro lavoro da parte nostra e degli uffici, - aggiunge Omar Tognini, assessore al Bilancio - ma possiamo dire che i conti sono stati saldati e affermare con orgoglio che la contabilità dell’ente è attendibile e che il bilancio è in equilibrio. Non possiamo che esserne contenti. Questo ci permette di guardare al futuro senza doverci ancora voltare indietro. Grazie all’avanzo del consuntivo si sono liberate risorse che ci consentiranno nuovi investimenti sul territorio come la realizzazione del parcheggio di Terrarossa in via dei Lecci, l’intervento su via Roma a Licciana Nardi, la sistemazione della piazza a Tavernelle e la riqualificazione del Masero".

Tra i tanti lavori fatti grazie alla sistemazione dei conti dell’ente, si possono citare la realizzazione della scuola di Terrarossa, la creazione del nuovo parcheggio di Licciana Nardi, il rifacimento degli spogliatoi del campo sportivo di Monti, l’ampliamento del cimitero di Panicale e la creazione di un nuovo percorso accessibile a tutti, compresi i portatori di handicap, nei cimiteri di Terrarossa, Monti e Licciana Nardi. E ancora l’inaugurazione del centro “l’Oasi della Felicità“, gli interventi sul torrente Taverone per la lotta al dissesto idrogeologico nelle località di Trinala e Pontebosio con la realizzazione di briglia, controbriglia e nuovi argini, gli interventi sulla via del Volto Santo, l’installazione di nuovi giochi nei giardinetti delle varie frazioni e la riattivazione della centrale idroelettrica di Pontebosio, motivo di orgoglio per l’amministrazione, che contribuisce ad arricchire le casse del Comune. Senza dimenticare il piano Pnrr per il quale a breve inizieranno nuovi cantieri.