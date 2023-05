Libri ’Tra stelle e mare’ La rassegna delle Palme

Sarà un inizio d’estate all’insegna della letteratura, quello in programma al bagno ‘Le palme’ di Marina di Carrara. La manifestazione realizzata in collaborazione con la libreria ‘Nuova avventura’ si propone come occasione alternativa alle calde serate estive, con momenti di riflessione sulle opere scritte da alcuni autori accuratamente scelti per i temi e le dinamiche trattate.

Quattro serate (tutte con inizio alle 21,30) dedicate ad altrettanti volumi che saranno ospitati all’interno della rassegna letteraria ‘Tra stelle e mare’. Si parte venerdì 16 giugno con il volume ‘Sei giorni’ di Andrea Vignini che sarà presentato dalla giornalista Francesca Fialdini: la storia di Antonio e Laura, due fratelli che vivono lontani ma sono uniti da una tragedia familiare di cui Antonio non ha più memoria. Sarà invece la giornalista Chiara Geloni a presentare ‘Autunno d’agosto’ della direttrice del Qn Agnese Pini, in programma per domenica 25 giugno. Un viaggio tra passato e presente, che a partire dalla strage nazi fascista di San Terenzo Monti del 1944 analizza le nuove guerre che si stanno consumando ad un passo dall’Italia. Il 29 serara 29 serata dedicata ai ragazzi con Francesco Muzzopappa introdotto da Stella Tramontana. Con l’autobiografia ‘Il coraggio di scegliere’, Claudia Cella il 6 inaugura luglio. Chiude il cartellone il volume ‘Troppo nero’ di Saverio Tommasi che sarà illustrato da Roberta Franchi nella serata di giovedì 20 luglio. Un collage di storie drammatiche legate ai tanti migranti che cercano la salvezza attraversando il mare in balia di violenze e soprusi.