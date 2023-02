Libri, incontri, sport e progetti Montignoso celebra l’8 Marzo

"Verso quale società: per un diverso punto di vista", è la serie di eventi organizzati dal Comune di Montignoso, assessorato alle pari opportunità, per celebrare l’8 marzo, la Giornata internazionale dei diritti della donna. Il ricco calendario è stato presentato ieri a Villa Schiff e propone un ventaglio di manifestazioni già avviate con ’Un mare di donne’ l’11 febbraio scorso, con la Uisp Subacquea. Hanno aperto i lavori Giorgia Podestà, assessore alla pubblica istruzione, Eleonora Petracci, consigliera comunale e curatrice della rassegna, e Stefano Del Giudice, delegato allo sport. Erano presenti al tavolo anche i protagonisti della rassegna: Noemi Dalle Luche, Mario Ferrari, la collega Angela Maria Fruzzetti, Elisa Bruschi e Alessio Bongiorni.

Una rassegna per sensibilizzare e ricordare le conquiste sociali, economiche e politiche oltre che le discriminazioni e le violenze di cui le donne sono state e sono ancora oggetto. Gli argomenti sono vari: dallo sport si passa alla cultura, alla fotografia e alle tematiche attuali che riguardano, sì, l’universo femminile ma anche quello maschile, basandosi sulla costruzione della famiglia. E lo ha ricordato bene la consigliera Petracci: "Coinvolgere il maschio significa affidargli responsabilità. Crediamo in una conciliazione tra i generi. Dal punto di vista culturale siamo ancora indietro rispetto ad altri paesi europei ma stiamo facendo di tutto per superare queste differenze". E sul piano politico, di possibili conciliazioni ne discuteranno tre uomini e tre donne impegnate politicamente il 18 marzo all’incontro ’Una vita di corsa– famiglia-lavoro e politica: intrecci possibili".

ll calendario di marzo si apre mercoledì 1, alle 16, a Villa Schiff con ’La forza femminile nel corpo, nella mente, nell’anima’ dell’osteopata Noemi Dalle Luche. Nei giorni 4 e 5 marzo spazio allo sport al femminile: alle 18,30 allo stabilimento balneare Sunset di Cinquale ci sarà la presentazione della gara ciclistica "Trofeo Oro in Euro", gara internazionale riservata alla categoria donne professioniste che scenderanno in strada il 5 alle 13,30 con partenza nei pressi della Capannina del Cinquale. L’evento è promosso da Asd Montignoso ciclismo. L’8 marzo, giornata clou delle celebrazioni, a Villa Schiff, alle 17,30, sarà presentato il romanzo della collega Angela Maria Fruzzetti ’Il viaggio dentro la tempesta’ (Helicon editore) con la partecipazione dell’associazione Sabine e della presidente Sara Benedetti. Di seguito, il 25 marzo, presentazione del libro di Simona Bertocchi ’Nel nome del figlio’.

E ancora il 5 aprile con Elisa Bruschi, referente del percorso Unicef, che presenterà il progetto ’Bfci’ comunità amica dei bambini e delle bambine di Massa Carrara per promuovere l’allattamento al seno; il 15 aprile, ultimo incontro con la mostra fotografica "Ri-Volti" di Alassio Bongiorni e presentazione del libro ’Lestat sono io’.

"Abbiamo messo insieme più iniziative riguardanti l’universo femminile mettendo al centro tutte le problematiche che riguardano le donne – ha commentato l’assessora Podestà –. Come amministrazione abbiamo molto a cuore questo tema a cui dedichiamo spazio e attenzione nel corso di tutto l’anno".