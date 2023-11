Libri Il nuovo romanzo horror di Sonia Cardini

Si intitola ’Smiley’ ed è il nuovo romanzo di Sonia Cardini che tra pochi giorni uscirà nelle librerie e sarà disponibile anche in digitale, online. La scrittrice, 40enne, originaria di Montignoso e residente a Massa, torna alla sua grande passione, il genere horror, prendendo spunto da alcuni film che ama. "Smiley – dice Sonia – nasce come omaggio al mio genere preferito, già perlustrato in passato con otto storie da brividi. Questa storia, nata durante la festività di Halloween, chiude momentaneamente il ciclo dell’horror iniziato dopo aver visionato ‘Quando chiama uno sconosciuto’, ‘L’allucinante notte di una babysitter’ e ‘Halloween’ di John Carpenter, tutti film di atmosfera, senza sangue eccessivo. Non ho preso spunti da romanzi, solo da film, perchè leggo di tutto e di più, divoro libri, ma solo pochi in tema di horror mi sono piaciuti davvero tanto". ’Smiley’ racconta la storia di Hanna, una ragazza che vive a Oakland. La sera della vigilia di Halloween, nel parcheggio adiacente all’emporio dove lavora, viene commesso un brutale omicidio. La giovane preferisce passare la serata assieme all’amica che fa da babysitter a una bambina, perché non se la sente di lasciarle sole. Da lì avrà inizio una corsa per la sopravvivenza e Hanna dovrà vedersela con una mente malata che miete le proprie vittime regalando loro un... sorriso di sangue. Una storia che in effeti sembra la sceneggiatura di un film.

Sonia Cardini ha una produzione notevole di scritti (è apparsa più volte nelle classifiche degli e-book più venduti d’Italia), non ama i riflettori, ma ama leggere e soprattutto scrivere. E’ autrice di una trilogia di romanzi di successo a tinte erotiche per la Ef Edizioni, detta anche la trilogia di Asia, la protagonista, ex modella, una donna libera e indipendente che ama i locali alla moda, le cene di lusso e soprattutto le belle donne. La trilogia, che ha avuto successo, è composta da ’Io non sono qui’, ’Ossessione’ e ’Io che so perderti’. "Amo la trilogia di Asia – afferma Sonia – che mi ha portato una certa notorietà. Me la sono spassata un sacco rivelando le vicende bollenti in una Milano da sogno. Però quando prendo la strada per il racconto dell’orrore provo altre emozioni".

Ma perché scrivere di orrore quando, nel mondo, ci sono così tante e vere atrocità? "Per esorcizzare ciò che di malvagio esiste là fuori – spiega –. Lo facciamo perché cerchiamo di manipolarle in storie da leggere e di trasformarle per far sì che poi si autodistruggano. L’orrore è un viaggio fantastico (per chi vuole farlo) e ci permette di sognare, aver paura e infine lasciar andare. Ecco perché amo il genere. La tensione che si respira di fronte a una storia da paura è un balsamo per l’immaginazione, perché so che oltre quello schermo o quel racconto, una volta spenta la tv o chiuso il libro, posso tornare alla normalità. E poi perchè quelli che scrivo io non riescono a spaventarmi dato che conosco il finale".

Prima di ’Smiley’, Sonia aveva già scritto un libro di racconti horror, ’Un salto nel buio’, anche questo della Ef Edizioni diretta da Fedele Vinci, con le illustrazioni di Paolo Di Pietrantonio. Otto storie, alcune più datate e riviste e altre recenti, sul filo del brivido. Per ’Smiley’, invece, dopo una lunga collaborazione con il fedele editore, Sonia ha deciso di autopubblicarlo con la sua associazione culturale Nero Noir.

