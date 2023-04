Liberazione Quando arrivarono gli americani

Partigiani e americani, sfilata di mezzi storici, mostre e cultura: la memoria della liberazione di Massa è stata onorata. L’associazione storico culturale Linea Gotica Tirrenica ha promosso un significativo e intenso programma per ricordare la liberazione della nostra città dal giogo nazifascista. Si sono svolte due rappresentazioni storiche: la prima ha avuto luogo a Montignoso con una sfilata di mezzi e personaggi in divise dell’epoca e la deposizione di corona a Pietro Del Giudice al cimitero di Montignoso. Nella stessa mattinata, è stato inaugurato un cippo in località Stazione in ricordo dei caduti dell’894° battaglione carri che ha combattuto a Massa tra il 7 e il 9 aprile 1945 per liberare la città. Il cippo marmoreo è stato realizzato su disegno della’architetto Milo Giandomenici in collaborazione con lo studio Lera di Forte dei Marmi. Il monumento ricorda tutti quei giovani soldati americani caduti, feriti e dispersi durante le azioni di combattimento di quei giorni di aprile 1945. Con il presidente dell’associazione Ltg, Marco Giandomenici, erano presenti il Console generale americano di Firenze, Ragini Gupta, la presidentessa dell’associazione Tuscan American Association di Firenze, Andrea Loren Davis, il prefetto di Massa Carrara Guido Aprea, oltre ad autorità civili e militari. Importante è stato il contributo dell’amministrazione Persiani per l’iter seguito e autorizzato.

Il gorno dopo, invece, i mezzi storici sono entrati in piazza Aranci simulando l’ingresso degli americani in quel 10 aprile 1945. Ad accogliere gli alleati, nella piazza, gruppi di partigiani e di donne (vestiti come allora) che salutavano l’arrivo di una nuova stagione libera. Omaggiato il cippo del partigiano Naldo Pegollo, colpito da una cannonata nemica mentre esultava per la fine della guerra. L’attrice Alessandra Berti ha letto la motivazione della medaglia al valor militare concessa a Pegollo e raffigurato l’epoca con alcune figuranti. In piazza era presente anche l’onorevole Elena Cordoni, presidente dell’Anpi di Massa, la quale ha apprezzato l’iniziativa. Con la canzone ’Bella Ciao’ l’incontro si è sciolto e ognuno ha portato con sé un momento commovente della nostra storia: la riconquista di quella libertà che diamo per scontata e che invece dobbiamo difendere e tutelare.

Ricordiamo che alle Stanze del Teatro Guglielmi fino al 30 aprile è visitabile la mostra ’Linea gotica aprile 1945 – 78° anniversario della Liberazione – I luoghi e la memoria’. L’evento ha il patrocinio della Provincia (medaglia d’oro al valor militare) e del Comune di Massa (medaglia d’oro al merito civile), in collaborazione con Anpi di Massa, Gruppo fotografico apuano, associazione culturale Eventi sul Frigido, con il contributo di Marco Alberti e degli storici Davide Del Giudice e Davide Bianchi.