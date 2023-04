Liberazione della città di Massa Iniziano oggi le celebrazioni

In occasione del 78° anniversario della Liberazione di Massa tante iniziative. Oggi alle 17.30 l’inaugurazione della mostra storica “Linea Gotica - I Luoghi e la Memoria” alle Stanze del Teatro Guglielmi. Poi lunedì alle 10.30 a cura dell’Anpi nell’atrio del Comune deposizione fiori al busto del comandante partigiano Alfredo Gianardi “Vico”. A Palazzo Ducale deposizione fiori al cippo del vicecomandante dei patrioti apuani Arnaldo Pegollo Medaglia d’oro al Valor Militare. In largo Matteotti deposizione fiori al monumento al partigiano. Giovedì alle 9.45 a palazzo civico in sala consiliare “10 Aprile” la cerimonia ufficiale del 78° anniversario della Liberazione: si aprirà con l’inno nazionale e si chiuderà con ’Bella Ciao’ a cura degli studenti del liceo Palma. Ci saranno i saluti del Commissario comunale straordinario Maria Rosa Trio, del presidente della Provincia Gianni Lorenzetti, poi gli interventi dell’Anpi, della Fivl, Ass. Apuana Itaòlia Israele e Ass. Naz.Venezia Giulia e Dalmazia. Oratore ufficiale l’onorevole Valdo Spini (nella foto). Alle 11 raduno delle autorità a palazzo civico: partirà il corteo accompagnato con deposizione fiori al comandante Vico, al Monumento alla Resistenza, al cippo del partigiano Pegollo e la deposizione della corona al monumento ai caduti. Ci sarà la banda “Fanfara Alpina della Versilia Storica ten. Raffo”, letture a cura di Alessandra Berti. A coordinare il corteo l’AssoArma.