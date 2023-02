Liberali e Nuovo Psi Donadel è segretario

Marco Donadel (nella foto) è il nuovo segretario comunale dei ‘Liberali e Riformisti Nuovo Psi’. "Presentarsi come Socialisti a Massa, vuol dire rivendicare con orgoglio la nostra storia – dice Donadel – . Qui il socialismo come un paziente maestro di scuola ha lasciato il segno semplicemente nella quotidianità di autentici rapporti tra cittadini. Ora si chiede ai massesi e residenti di ritornare cittadini della propria città, condividendo idee e proposte del nuovo partito socialista italiano. Libertà lavoro dignitoso istruzione giustizia sociale cura della salute sono temi che nelle società moderne esistono grazie alle idee socialiste". Donadel ringrazia quindi il segretario nazionale Lucio Barani per la nomina, "voluta dal segretario provinciale Corrado Panesi, il vice Franco Ceccarelli e il nazionale Enzo Landi.