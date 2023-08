Lia apre il suo atelier Tresana torna a sperare

di Natalino Benacci

Dopo più di dieci anni apre una nuova residenza d’artista nel borgo di Tresana. Dopo anni di spopolamento e, in certi casi, di abbandono completo, i borghi italiani sono pronti a rinascere anche grazie a progetti di rigenerazione urbana e economica che mirano a riportare le persone in questi piccoli “paradisi“ sparsi per la nostra penisola. Si tratta dell’atelier di Maria Pia Lia, nota ceramista già attiva nell’associazione Mani e Menti, che così da vita ad uno spazio tutto suo nel paese d’origine. Libera professionista, lavora la ceramica, dal modellato alla decorazione ad engobes, su maiolica. Ha tenuto corsi per l’inserimento lavorativo dei portatori di handicap e ha già avuto esperienza di corsi di ceramica per alcuni anni alle scuole elementari. Ha inoltre tenuto dei corsi di aggiornamento rivolti agli insegnanti."Per la nostra comunità è un piccolo grande evento - commenta il sindaco di Tresana Matteo Mastrini -. Conosco bene la qualità del lavoro della signora Maria Pia e sono lieto che abbia deciso di aprire il suo atelier nel nostro borgo. Il grande lavoro compiuto in questi ultimi quindici anni da istituzioni e piccoli imprenditori a Tresana sta cominciando a dare i suoi frutti. Prima con l’inizio dei lavori di riqualificazione del Castello Malaspina a cura della Fondazione Maneschi. Poi con l’apertura di due strutture ricettive, il B&B Castello Malaspina di Tresana e il B&B Il tempo del vento e infine, adesso, con l’Atelier della ceramica".

Nel Comune di Tresana, ad un mese dalla riapertura della locanda San Quirico, si registra così una nuova iniziativa, questa volta proprio nell’antico borgo di Tresana. In un’area interna soggetta allo spopolamento come, purtroppo, tutta la Lunigiana si sono registrati molto spesso casi di abbandono completo, ma adesso i vecchi borghi possono rinascere. Qualcosa finalmente si muove, insomma. E l’aiuto migliore, concreto, arriva dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) che, per l’area del castello ha erogato mezzo milione di euro per la sistemazione della strada e del versante.