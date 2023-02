“Lezioni” sulla tutela della salute in carcere

Come proteggere la propria salute, come rapportarsi con le giovani “ospiti“ dell’istituto e come usare al meglio le proprie competenze. Sono stati questi, in estrema sintesi, i temi discussi negli incontri che si sono svolti lo scorso 25 gennaio e il 6 febbraio nella sala riunioni dell’Istituto penale per minorenni di Pontremoli. Due riunioni organizzate dalla struttura di Educazione e promozione della salute su temi legati alla promozione della salute. Le iniziative erano rivolte all’équipe multi-professionale che opera all’interno dell’Istituto. Tra gli scopi del progetto, pensato per e con gli operatori della struttura di Pontremoli, quello del benessere di coloro che “vivono” all’interno dell’Istituto di detenzione. In questo modo i professionisti che hanno partecipato agli incontri potranno, a loro volta, lavorare meglio con le ragazze residenti nella struttura. Sono molti gli obiettivi che uniscono gli operatori di Educazione e promozione della salute e gli operatori che lavorano negli Istituti per la detenzione minorile. Come la necessità di rispondere ai bisogni educativi e sostenere la crescita. Ciò deve avvenire attraverso la scoperta, la conoscenza, l’utilizzo di quelle abilità che l’Organizzazione mondiale della sanità reputa necessarie per gestire la propria esistenza: abilità che toccano la sfera cognitiva, emotiva, relazionale.

Gli incontri sono stati condotti da Miriam Dinelli e Ilaria Arata, operatrici della struttura di Educazione e promozione della salute e durante il primo confronto è intervenuta anche la responsabile Valeria Massei, che ha introdotto il tema della salute, intesa non solo come assenza di malattia ma anche e soprattutto come benessere psicologico, relazionale e sociale. Questo significa star bene con se stessi, star bene nelle relazioni e star bene nell’ambiente in cui viviamo, qualunque esso sia. Le varie professionalità presenti nell’istituto (vice direttrice, personale amministrativo, educatori, medico, ispettore, vice ispettore, agente, assistente capo) si sono interfacciate riflettendo su se stesse, sui propri bisogni, sulle aspettative, sulle paure e sulle azioni che hanno a che fare con la “conquista” dell’attenzione e dell’interesse di chi è chiamato a svolgere un percorso riabilitativo all’interno degli istituti penitenziari e con la presa in carico di giovani in situazione di disagio, con l’obiettivo di sostenerne una diversa identità. E’ fondamentale, usare al meglio le proprie competenze, sia nel rapporto con le ragazze in carico sia con i colleghi. Gli incontri promossi dalla struttura di Educazione e promozione della salute hanno rappresentato degli step di miglioramento della collaborazione che si crea e si sviluppa grazie a una maggiore conoscenza di sé e dell’altro, a rapporti di fiducia e alla condivisione di obiettivi, metodi e progetti.

Hanno partecipato al percorso formativo, tra gli altri, la coordinatrice di area tecnica dell’istituto Tiziana di Donna, l’ispettore Angela Marotta e il responsabile del Pronto soccorso dell’ospedale di Pontremoli, Luigi Bertolini.

Nella foto i partecipanti agli incontri formativi