Lezioni per tutti i livelli ad Amusia Danza con Chiara Capovani

Stasera partono i corsi di tango argentino a Marina. L’associazione La Maquina Tanguera riparte con le lezioni alla scuola Amusia Danza. I corsi tenuti da Chiara Capovani si svolgeranno tutti i mercoledì e giovedì, a seconda del livello. La Maestra Chiara Capovani e lo staff tecnico dell’associazione vi aspettano per sperimentare l’emozionante mondo del Tango. Si lavorerà sulla comunicazione, sull’improvvisazione e sulla connessione di coppia che questa affascinante danza sa creare. Le lezioni sono rivolte sia a chi già balla, sia a chi si vuole avvicinare la prima volta al tango, senza limiti di età: Il tango Argentino è per tutti. La lezione gratuita di presentazione corsi si svolgerà stasera akke 21 nella scuola diviale Zaccagna 3840. I corsi partiranno regolarmente dal mese di ottobre con il seguente programma: dal 4 ottobre, tutti i mercoledì a Marina, alle 20.30 corso intermedi, alle 21.30 corso avanzati. Dal 5 ottobre, tutti i giovedì alle 21 principianti assoluti. Gli insegnanti sono in possesso del diploma tecnico di Acsi-Tango ilasciato riconosciuto dal Coni. Per info: Chiara, tel. 347 6565311.