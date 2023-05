Lezioni in campo di agricoltura ’Montagna Verde’ diventa un’aula

Lezioni pratiche in campo, direttamente dai banchi di scuola, grazie al progetto “Curiosi per Natura” di Coldiretti e Donne Impresa, che coinvolge quest’anno 700 bambini di 9 istituti di ogni grado della provincia. Un progetto che accompagna gli alunni alla scoperta dell’agricoltura locale e della sua importanza per l’alimentazione, la salute e la salvaguardia della biodiversità. Dopo la teoria per gli alunni delle prime tre classi elementari dell’Istituto Cocchi di Terrarossa la pratica nell’azienda agricola Montagna Verde di Licciana Nardi, esempio di multifunzionalità in agricoltura con il Borgo di Apella che ospita l’agriturismo diffuso. Non una semplice gita, ma un percorso dove ad accompagnare i bambini e le loro insegnanti sono stati l’imprenditrice agricola Barbara Maffei e Manuela Argilla, responsabile provinciale di Donna Impresa Coldiretti. Le classi hanno conosciuto il mondo delle api e delle castagne con la visita al laboratorio del miele e all’essiccatoio aziendale e scoperto i segreti e la storia del piccolo Borgo di Apella.

"Con il progetto “Curiosi per natura! vogliamo portare la campagna in classe e i bambini in fattoria – spiega Marina Fruzzetti, delegata Donne Impresa Coldiretti Massa Carrara – Il lungo periodo di pandemia e l’impossibilità di raggiungere in presenza e liberamente le scuole e gli alunni, ci hanno portato a sviluppare un approccio multicanale all’insegnamento e nuovi strumenti per stimolare l’attenzione, la sensibilità e la curiosità dei giovani interlocutori anche a distanza. Il progetto ha messo a disposizione delle scuole un itinerario educativo che hanno potuto seguire in parte in autonomia grazie ai nostri cartoon e tanto materiale didattico e poi le aziende agricole che i ragazzi potranno visitare in queste settimane di primavera. Un progetto unico nel suo genere, che Coldiretti ha messo al servizio del sistema scolastico del territorio anche per i prossimi due anni".