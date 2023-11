Lezioni di civismo a teatro. Quattrocento bimbi in sala

Imparare a vivere la città, conoscendo le sue regole e i comportamenti giusti da tenere per muoversi nelle strade e non solo. Dopo il successo della prima edizione lo scorso anno, torna domani e martedì “Quanta fretta ma dove corri?“, che coinvolgerà 400 bambini delle scuole medie massesi. Si tratta di un’iniziativa che punta alla sensibilizzazione e promozione del vivere in maniera civica la propria città e quotidianità: va in scena domani e martedì al teatro dei Servi, organizzata e promossa ancora una volta dal corpo di polizia municipale guidato dal comandante Giuliano Vitali, con il patricinio del Comune. Domani si inizia alle 9.15 con il primo gruppo e il saluto delle autorità, poi alle 11 il secondo gruppo. Infine, martedì alle 10 l’ultimo.

A coordinare il progetto, del quale è referente, l’agente Davide Vanelli. L’obiettivo è rendere divertente l’apprendimento dei concetti legati all’educazione stradale e alla correttezza civica. La municipale sta portando avanti un iter articolato, che prevede sia attività di formazione che incontri nelle scuole del territorio ma anche iniziative ludico-ricreative, in collaborazione con associazioni del volontariato locale. Allo spettacolo che veicola divertendo i principali concetti dell’educazione stradale, sarà presente la compagnia Circusbandando, che porterà in scena lo show di Paco Paquito e Celestina. Il modo di trattare l’argomento – pieno di filastrocche, canzoni e clowneria – è scanzonato eppure molto istruttivo: uno spettacolo teatrale per imparare le regole della strada divertendosi. Nell’occasione saranno consegnati gadget, il cappellino e le sacchette della municipale, portamatite, succhi di frutta grazie alla sensibilità e all’offerta fatta dal Conad in via Simon Musico, diretto da Roberto Zani. Offerta che permetterà di portare doni anche ai baby pazienti nel periodo natalizio. Domani sarà regalato ai bimbi un “Gioco dell’oca” speciale, creato dalla polizia municipale e dalla sezione locale di Telefono Azzurro per far comprendere loro, attraverso l’atto ludico, il problema del bullismo e al tempo stesso contrastarlo.

Irene Carlotta Cicora