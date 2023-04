Lezioni di ambiente al depuratore Alunni alla scoperta dell’impianto "Per imparare il rispetto del pianeta"

PONTEMOLI

Una trentina di alunni, accompagnati dai loro insegnanti e scortati dagli addetti di Gaia SpA, hanno potuto osservare le fasi di trattamento dei reflui e i vari comparti dell’impianto, facendo domande e approfondendo i temi di interesse. Ieri una mattinata all’insegna dell’ambiente, per studiare il ciclo dell’acqua e scoprire come funziona la depurazione dei reflui: protagoniste due classi dell’ultimo anno delle medie dell’Istituto Comprensivo Baracchini di Villafranca in Lunigiana in visita al depuratore di Pontremoli. Erano sul posto per dare il benvenuto agli studenti, la vicepresidente di Gaia, Michela Consigli, insieme a Giuseppe Negrari dell’ufficio ambiente del Comune di Villafranca e all’assessore all’istruzione del Comune di Pontremoli, Annalisa Clerici. A margine dell’incontro i ragazzi hanno ricevuto i gadget di GAIA: la borraccia “Marina” plastic free e il libretto “Acqua in mente”, con storie, leggende e buone pratiche per conoscere l’acqua e utilizzarla al meglio. "Quest’area ad alta vocazione turistica impreziosisce con cultura e tradizioni il territorio gestito da Gaia e vogliamo impegnarci, qui come in tutti i comuni gestiti, a sostenere la riqualificazione di tutte le località, anche montane, attraverso l’efficientamento delle nostre reti e degli impianti e superando le criticità esistenti", ha detto la vicepresidente di Gaia, Michela Consigli.

"Il depuratore di Pontremoli è stato ristrutturato globalmente, con un investimento di circa un milione e trecento mila euro, con l’obiettivo di migliorarne le performance depurative e razionalizzare l’intero funzionamento della struttura. Il rispetto del territorio, l’adozione di comportamenti consapevoli passano dalla conoscenza dei processi concreti e del lavoro che c’è dietro a gesti semplici come aprire un rubinetto – ha aggiunto – I bambini e gli adolescenti di oggi devono essere informati perché possono fare tanto per invertire la rotta e promuovere un cambiamento significativo per il nostro pianeta effettuando scelte più responsabili". L’impianto di depurazione di Pontremoli San Pietro è stato realizzato negli anni ’80 a sud del centro abitato della città di Pontremoli: lo scorso anno è stato sottoposto a importanti lavori di revamping, che hanno consentito di raggiungere una potenzialità di 6000 abitanti equivalenti, migliorando tutti i processi che vi si svolgono.