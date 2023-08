Lezione sull’ambiente Bimbi a caccia di rifiuti

Continuano le iniziative di ‘Free diving‘ dello stabilimento balneare Villa Gioietta a Marina di Massa: ieri mattina “Missione mare pulito” con una trentina di bambini, provenienti anche dai bagni confinanti (Bibi e Mauro). Sensibilizzare i più piccoli al rispetto dell’ambiente marino, alla conoscenza dell’habitat autoctono e alle pratiche della sicurezza in mare e in spiaggia l’obiettivo dell’iniziativa organizzata dall’associazione sportiva. Le biologhe Rachele Paiardi e Marina Belatti hanno trattato la questione dell’inquinamento, cause, effetti e possibili soluzioni per proteggere l’ambiente marino. Rifiuti solidi, prodotti chimici e petrolio sono i principali colpevoli dell’inquinamento: provocano una riduzione della biodiversità, la diffusione di malattie con ricadute sull’intera filiera economica. Hanno poi suggerito alcune soluzioni possibili: ridurre i rifiuti, utilizzare prodotti biologici e mantenere i corsi d’acqua e le spiagge pulite. Non sono mancate le spiegazioni sulla fauna autoctona del mare apuano, come granchi, gamberetti e i piccoli animaletti che appartengono al nostro ecosistema marino. Hanno spiegato poi l’importanza di proteggere le specie che vivono del mare, come appunto la tartaruga Caretta caretta che da alcuni anni ha ricominciato a nidificare sul litorale apuano. Con Mirko Gostinelli della Fisa “Salviamoli tutti rescue team” ai bambini è stata spiegata l’importanza della prevenzione e della sicurezza in mare e in spiaggia. Dal significato dei colori delle bandiere alle buone pratiche.

Poi in acqua gli istruttori della Free diving, Nicola Tazzini e Nicola Crupi, hanno portato i bambini a “pulire” il mare e la scogliera, raccogliendo diversi rifiuti soprattutto di plastica, materiale che ormai ha invaso i mari. "Crediamo che veicolare questi messaggi fin da piccoli, attraverso il gioco – afferma Nicola Crupi – sia fondamentale per avere adulti consapevoli e rispettosi dell’ecosistema. Sono iniziative che abbiamo già proposto in passato e vogliamo ripetere in futuro". Entusiasti sia i bambini, che i genitori. Poi il grazie alle biologhe, a Mirko Gostinelli e Nicola Tazzini per l’aiuto nella gestione dell’evento.

Laura Sacchetti