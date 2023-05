L’expo “Sotto il bianco“ Due location d’eccezione

Due prestigiose sedi espositive per una mostra unica di alto livello artistico e culturale. Ecco ‘Sotto il BiancoUnder the White’, il titolo dell’evento promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara e dall’Accademia di Belle Arti. L’esposizione, costruita dalla curatrice volutamente con una visione interculturale e con una particolare attenzione per la Corea, ha come protagonisti un gran numero di artisti di diverse provenienze ma che nel loro percorso artistico hanno istaurato con il territorio un legame unico e prezioso.

Inaugurazione sabato alle 18, poi la mostra resterà aperta nelle sedi espositive di Palazzo Binelli e Accademia fino al 4 giugno dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, da lunedì a venerdì. All’inaugurazione ci sarà il presidente dell’Associazione di Scultori Coreani e Italiani - KISA, Lee Kyoung Jae (nella foto). La tradizione dell’arte, l’ispirazione data dal territorio, dominato dal Bianco della montagna che da sempre è parte integrante del vissuto quotidiano, e la necessità di un dialogo col passato diventano stimolo per un linguaggio creativo di conoscenza rigenerata. Processo di interazione che rientra in una prospettiva globale basata su un’idea d’interculturalità fondamento del pensiero contemporaneo.

La mostra infatti si inserisce nell’ambito di una serie di attività di promozione culturale in considerazione del 140° anniversario delle relazioni diplomatiche che si terra il prossimo anno tra Corea e Italia. Il senso di un luogo ha una genesi ibrida che nasce da processi culturali (creazioni artistiche) che rappresentano l’incontro tra culture differenti e il patrimonio locale. Le specificità di ciascun artista con le rispettive suggestioni si manifestano nelle singole opere per mescolarsi in una comunità contemporanea, cosmopolita e inclusiva.

Gli artisti che partecipano alla mostra: Choi Keum Hwa, Choi Yoon Sook, Han Chang Kyu, Han Jin Sub,Hong Kyung Tae, Lee Kyoung Jae, Lee Su Kyong, Kang Taehyun, Kang Seokwon, Kim Hwal Kyung, Mm Sungil, Ko Ji Eun, Jisoo Jung Kopperud, Park Chang Eun,Park Heon Youl, Park Min Jung, Park Seungwan, Miguel Ausili, Raquel Aversano, Piergiorgio Balocchi, Paola Bartolacci,Nicolas Bertoux, Marco Cardini, Vittorio Corsini,Michele D’agostino, Emanuele Giannelli, Emanuele Giannetti, Luciano Massari, Ron Mehlman, Gianni Moretti, Maximo Pellegrinetti, Tano Pisano, Carlo Pizzichini, Roberto Rocchi, Cynthia Sah, Daniele Salvalai, Claudio Tomei, Alessandro Traina, Umit Turgay Durgun, Cordelia Von Den Steinen, Con.Ta.Ci opera condivisa