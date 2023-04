"L’ex sindaco? Normale alleato della sinistra"

Piscina comunale e alleati: Luca Guadagnucci di FdI a valaga sulle scelte dell’ex sindaco Persiani. "Due aspetti della campagna elettorale hanno sorpreso molti ma. C’è chi ha mostrato risentimento nei confronti di soggetti che ritenevano di sinistra, e che invece sostengono l’ex sindaco, quali: Simone Ortori, Giovanni Giusti e il partito “Azione” al completo. Le critiche sono immotivate: i tre sono effettivamente di sinistra, e altrettanto lo è Persiani. Vorrei rammentare che tutte le forze politiche di centrodestra, rappresentate in consiglio comunale, hanno sfiduciato il primo cittadino, proprio in ragione del fatto che non ha attuato il programma di centro destra. Normale e conseguenziale lo spostamento a sinistra dell’ex sindaco".

"Il secondo aspetto – prosegue – riguarda le numerose promesse già fatte nel 2018 dall’ex sindaco, che in gran scioltezza ripresenta come nuove; per cinque anni il nulla, ma ora vengono ripresentate come fossero un colpo di genio, l’arma segreta che condurrà alla vittoria, ed ex: il nuovo progetto dei parcheggi di cintura e la nuova piscina. Per cinque anni però avete dovuto parcheggiare in doppia fila ed andare in piscina con le stalattiti negli spogliatoi. Il parcheggio di cintura poteva essere progettato, approvato e assegnato già da tempo, magari a seguito di uno studio sulla viabilità, mai effettuato. Il progetto della piscina, mal seguito dall’assessore Balloni, inizialmente prevedeva un intervento tale da far apparire la piscina comunale come un ibrido fra una Spa e un acqua fun; la società proponente, con cui intratteneva rapporti proprio Balloni, si è poi “sfilata” dall’operazione. Grazie all’intervento dell’attuale candidato sindaco Marco Guidi si è pervenuti alla modifica, in termini più appropriati al ruolo di piscina comunale che deve servire per praticare sport ed allenare atleti, non certo essere un parco giochi. Ciò che è stato assegnato, dal commissario prefettizio e non dalla Giunta Persiani, è quindi il frutto, principalmente, del lavoro dell’ex assessore ai lavori pubblici Marco Guidi".