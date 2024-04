"L’ex cava. Fornace è di sua competenza"

Sono amareggiati i cittadini per la discarica di ex Cava Fornace dopo l’incontro di Carrara sul nuovo piano regionale di economia circolare a cui ha partecipato l’assessora Monia Monni (nella foto). Secondo loro, "non corrisponde al vero che una discarica privata sia fuori dalle competenze della Regione, tant’è che il progetto di completamento del sito di Cava Fornace da quota 43 a quota 98 metri presentato dal gestore è oggetto di Paur. Monni dovrebbe sapere che il Paur è il provvedimento autorizzatorio unico regionale che si propone l’obiettivo di compendiare all’interno di un unico provvedimento i vari titoli autorizzativi necessari lo svolgimento di attività con potenziali impatti ambientali. La Regione sul futuro di Cava Fornace non è un ente estraneo che assiste passivamente ma è parte attiva nella valutazione del progetto e sugli impatti che questo ha e avrà sul nostro territorio". Il Comitato ricorda le analisi di Arpat sui piezometri nella zona, le ultime del 2023, e incalza: "Dov’è il controllo di cui parla Monni? E sulla partecipazione, dopo l’Inchiesta Pubblica che si è chiusa a gennaio con contestazioni sui metodi, ricusazioni da parte del Comitato e delle associazioni del territorio e ricorso al Tar da parte dei Comuni di Pietrasanta, Forte dei Marmi e Massa, sembra che la Regione non abbia ben chiaro come dovrebbe essere attivato un reale percorso partecipativo. Da anni chiediamo a Monni di incontrarci, ma le nostre richieste vengono puntualmente ignorate. Vorremmo capire la tenuta delle geo membrane, la gestione del percolato, la valutazione della tenuta del sito di fronte a eventi meteorologici estremi". Contestano anche il sostegno del gestore, Programma Ambiente Apuane, a un progetto di riutilizzo della marmettola: "Se il gestore è così attento al territorio e così collaborativo perché si è opposto alle misurazioni delle quote di coltivazione che chiediamo da tempo sul versante di Montignoso?".