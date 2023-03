L’ex assessore Balloni "Felici per Giocosport"

"Esprimiamo felicità e soddisfazione per la ripresa del progetto Giocosport, il progetto sportivo che promuove lo sport nelle scuole". Lo afferma l’ex assessore Paolo Balloni. "Abbiamo atteso questo momento da quando il commissario Maria Rosa Trio ha approvato il bilancio elaborato dall’amministrazione Persiani, che vedeva già allocate le risorse economiche per finanziare il progetto Giocosport anche per l’inizio del 2023. La giunta Persiani ha rafforzato il progetto che nel 2018 poteva contare su un finanziamento comunale di 15mila euro annui per un totale di 1000 ore di sport, fino a portarlo nel 2023 con un finanziamento comunale di 52mila euro annui per 4700 ore di sport, consentendo al Comune di Massa di finanziare un’ora di sport settimanale in ciascuna delle 159 classi degli asili e delle scuole elementari. Non solo un rafforzamento in termini economici ma anche di organizzazione in collaborazione con il Coni che forma i 30 collaboratori tecnici che con competenza e preparazione svolgono i corsi".