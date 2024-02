Leverotti spiega come dare voce alla nostra ’saggezza interiore’

‘Dai voce alla tua saggezza interiore’ è l’evento organizzato dalla carrarese Giovanna Leverotti. Partirà oggi alle 15 all’interno del Piccolo casale dei Ronchi in via San Domenichino al civico 2 a Massa. "Talvolta ci troviamo immersi in situazioni che si ripetono, di impasse, dove ci risulta difficile scegliere, prendere una decisione - spiega la mental coach- . Sappiamo in fondo quali potrebbero essere per noi le cose ‘giuste’ da fare, ma non riusciamo ad avere una piena forza di realizzazione o a trovare una strada da percorrere. Le risposte più importanti arrivano da dentro, dall’ascolto del proprio cuore".

Il giardino del coaching della Leverotti riproporrà l’evento online su piattaforma zoom sabato 17 dalle 10. Per informazioni sui prossimi eventi è possibile iscriversi alla mailing list www.giardinodelcoaching.it oppure contattare il 347 6303441. "Come diceva Carl Jung -conclude la Leverotti - ‘La tua visione diventa chiara solo quando guardi dentro il tuo cuore: chi guarda fuori sogna. Chi guarda dentro si sveglia’.