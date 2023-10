Leverotti: "C’è soltanto da piangere. Danno erariale e privilegi inconsueti"

"Suscita sconcerto l’esultazione della Lega per la riapertura di Rocchetta Saineto. Siamo in presenza di un danno erariale certo e di privilegi inconsueti per il concessionario. C’è solo da piangere". Non le manda a dire la storica ambientalista, Franca Leverotti, che ricorda anche la storia di quella cava "già stata caducata nel 1981 e le lavorazioni si erano interrotte. Se nel 1996 passano alla pesa 84 tonnellate di blocchi, era probabile un recupero delle precedenti lavorazioni. Nel febbraio 2003 viene ceduta nuovamente alla Ezio Ronchieri con un affitto decennale, ma non viene presentato nessun piano di lavorazione. Forse perché la Prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro dell’Aslò nel 2002 aveva rilevato ‘incompatibilità’ tra le lavorazioni di questa cava e la vicina cava già fermata dalla stessa Asl per motivi di sicurezza? Come mai non è stata caducata, quando la legge del 1846 in vigore fino al 2020 prevede che un sito inattivo, dannoso per l’economia del Comune, venga caducato e la legge regionale 65 prevede la caducazione per inattività? Come mai la ditta non ha mai presentato comunicazione di fermo motivata, come prevede la legge regionale 35? Se era inattiva, perché l’amministrazione comunale le avrebbe rinnovato il contratto di affitto nel 2013 e nel 2023? Se i contratti mancano, quale titolo vanta la ditta, se quello del 2003 era decennale?".

Un affondo storico e tecnico quello di Leverotti – ma su questo tema sono d’accordo un po’ tutti gli ambientalisti apuani – che ricorda come nel 2009 la "consociata Map srl, è autorizzata a rimuovere i detriti presenti, a ripristinare la strada di arroccamento e a fare una nuova viabilità, oltre che verificare le scarpate, al fine di ‘agevolare la stesura di un piano di coltivazione’ mai presentato". Una cava non caducata, nonostante la lunga inattività, e che quindi potrà essere riattivata secondo Leverotti non sarà messa all’asta impedendo al Comune di incassare risorse e conclude evidenziando un altro "errore alla superficie della stessa cava, che costituisce ancora danno erariale: 180.000 metri quadrati nei Pabe, quando la concessione originaria era 78.845".