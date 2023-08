L’evento ’Armonie dai balconi’ rischia di essere senza... luoghi

L’Accademia nega il balcone alla manifestazione ‘Armonie dai Balconi’ organizzata da Confcommercio e cofinanziata dal Comune con 18 mila euro. L’ateneo delle belle arti non è l’unico ad aver negato l’accesso. L’hanno fatto anche privati e proprietari di terrazze in palazzi storici. Per l’Accademia il rifiuto pare legato a una mail di richiesta mai giunta a Palazzo del Principe. Una mail fondamentale per concedere in ‘sicurezza’ l’uso del balcone che si affaccia sulla piazza e legata alla rendicontazione dell’apertura straordinaria, al costo del personale in straordinario e alla sicurezza. Poi la richiesta ufficiale è arrivata e l’Accademia concederà il balcone per la serata conclusiva, il 26 agosto. Uno sfogo è arrivato via social da Nadia Cavazzini, ideatrice dell’evento. "Tutto assurdo. In piazza – ha scritto Cavazzini – negati molti balconi, disponibilità quasi zero. Ho suonato e cercato disperatamente, niente. Mi è spiaciuto assai. Il voltafaccia dell’Accademia dell’ultimo giorno. Pare una mail arrivata tardi o non vista c’era il tempo di rimediare ma non c’era altrettanta volontà. Sono cose che fanno male".