Letture e musica per i più piccini

Domani alle 16,30 ripartono gli incontri ‘Nati per leggere e nati per la musica’ nello spazio Verde Magico del parco Padula. Si tratta di un ciclo di appuntamenti per promuovere la lettura e la musica nelle famiglie con bambine e bambini da zero a sei anni. Per prenotazioni e informazioni chiamare il 366 98.09.709. La biblioteca civica di piazza Gramsci invece all’interno dello ‘Spazio piccoli’ propone altri due incontri per venerdì 17 gennaio alle 16,30 e sabato 25 gennaio alle 10,30. Per informazioni e prenotazioni chiamare lo 0585 64.14.28 e 64.14.72, oppure scrivere una mail a [email protected]. L’ingresso è sempre libero. Si tratta di un’iniziativa promossa da tempo dal Comune per avvicinare i più piccini alla musica e alla lettura.