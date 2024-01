“Lettere su legno“ al teatro Quartieri per fare memoria

Il teatro ‘Quartieri’ di Bagnone apre le sue porte con una stagione ricca di spettacoli da non perdere. Prossimo appuntamento mercoledì 24 gennaio alle 21, con ‘Lettere su legno’, con Marco Fiorentini e Elisabetta Dini, testo Elisabetta Dini scene, video e regia Ines Cattabriga?Per una produzione Officine T.O.K. Lettere su legno è uno spettacolo scarno che delega alla corrispondenza epistolare e alla storia la responsabilità di creare una coscienza. Quando si parla di Shoah tutto si trasforma in retorica e noi abbiamo solo assolto al nostro compito di tramandare i fatti e raccontare l’orrore che si è compiuto, raccontando una storia. Una storia mossa dal sentimento di amore di due giovani amanti, Guido e Sara nella Firenze di fine anni ’30, che si protrae fino al dopo guerra. La cronaca di due persone, ebree, che attraverso un racconto epistolare s’incamminano verso il secondo conflitto mondiale e tutto ciò che ne consegue. Per informazioni e prenotazioni contattare i numeri 0187427833 - 3343010785 o inviare una mail all’indirizzo: [email protected].