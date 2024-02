Letteratura americana alla Dickens Fanny Flagg, dal romanzo al cinema

Sabato alle 17 la Dickens di piazza Alberica ospita la conferenza di Roberto Scala ‘Now and then’: temi sociali in ‘Fried Green Tomatoes at the Whistle Stop Cafe di Fanny Flagg’. Il docente di lingua inglese illustrerà Il romanzo divenuto famoso anche in Italia grazie al film ‘Pomodori verdi fritti alla fermata del treno’ di Jon Avnet. Ambientato nel Sud degli Stati Uniti il romanzo di Fanny Flagg copre un periodo di tempo che va dagli anni Venti agli anni Ottanta del Ventesimo secolo attraverso i ricordi di un’anziana signora, Ninny, che rievoca le vicende di Idgie e Ruth, del loro rapporto d’amore e della forza che hanno saputo trarre dalla reciproca vicinanza. Spettatrice involontaria, poi sempre più coinvolta, di questi racconti è Evelyn, che grazie alla conoscenza delle personalità di Idgie e Ruth recupera la sua autostima e diventa padrona della propria vita. Ma Scala parlerà anche di una delle tematiche più spinose che caratterizza la storia degli Stati Uniti sin dalla loro fondazione, e cioè il razzismo, un nodo ancora irrisolto che nel romanzo si dipana in tutta la sua profonda complessità. Fanny Flag Fannie Flagg oltre ad essere scrittrice è anche attrice. È autrice di numerosi romanzi che hanno avuto tutti un grande successo di pubblico sia negli Stati Uniti che in altri paesi del mondo. Roberto Di Scala è socio della Dickens Fellowship. Dottore di ricerca in letteratura inglese insegna inglese nei corsi scientifico, scienze applicate e scienze umane dell’istituto Da Vinci di Villafranca in Lunigiana. È presidente della sezione Toscana dell’Anils (l’Associazione nazionale insegnanti lingue straniere) e co -responsabile della segreteria didattica, co-referente della rete inglese, membro del comitato nazionale, e formatore nei corsi online che l’associazione organizza per docenti e altre figure del mondo della scuola. La conferenza sarà presentata da Marzia Dati, presidentessa della Dickens di piazza Alberica.