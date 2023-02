Lettera di sgombero per mamma con due figli

"Il sindaco Francesco Persiani rischia di terminare il suo mandato con un atto a dir poco vergognoso. Negli ultimi giorni è stata recapitata a casa di una nostra iscritta, mamma con due minori a carico una lettera di sgombero dalle case popolari Erp, colpevole di aver accumulato una morosità nei confronti dell’ente". La denuncia è firmata dal sindacato Associazione abitanti e inquilini di Massa (Asia), che si è messo subito a disposizione della famiglia per bloccare la procedura. "Abbiamo contattato Erp e già inviato una Pec all’assessore al sociale Amelia Zanti (nella foto) e al dirigente Tonelli chiedendo un incontro per provare a trovare una soluzione per questa famiglia, che è anche disponibile, con non poche difficoltà, a recuperare rateizzato il debito pregresso oltre a sistemare la propria situazione burocratica. Ci auguriamo che il Comune di Massa torni sui suoi passi ritirando l’ordinanza di sgombero".