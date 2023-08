Letizia Cosplay e Dj-V presentano il loro brano

Una notte di musica e magia, sabato, al Campeggio Partaccia 1 con due ragazze della Toscana che si uniranno per far ballare e cantare il loro nuovo brano. Stiamo parlando di Letizia Livornese, in arte Letizia Cosplay, nostra compaesana, nota animatrice poliedrica, show girl, trasformista, molto conosciuta nel mondo del cosplay, e Veronica Niccolai, in arte Dj-V, dI Lucca, produttrice, autrice e musicista, realizza pezzi originali, sigle e jingle televisivi; direttore artistico dell’Anime Vocal Contest di Lucca Comics and Games, collaboratrice di Radio Bruno. Le due ragazze si incontreranno sul palco del campeggio Partaccia 1 per far cantare e ballare il loro inedito ‘I Bon Bon di Lety’, uscito in occasione del nuovo programma televisivo su Iunior Tv e Super Six con la direzione artistica di Dayana Rusciano e la collaborazione sul testo di Maria Grazia Cucchi con etichetta "Latlantide". Poi ancora musica a mezzanotte.