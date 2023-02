L’estasi di Germano nel canto dell’Empireo

Si intitola “Paradiso XXXIII“ lo spettacolo che sta per andare in scena – giovedì e venerdì, sempre con inizio alle 21 – e che vede protagonisti sul palco l’attore Elio Germano e li sound designer Teho Teardo. Solo proprio loro, voce e musica, che si apprestano a raccontare la bellezza e l’avvicinarsi al mistero, l’immenso e l’indicibile ricercato da Dante nei versi – appunto – del XXXIII canto del Paradiso. Quando si trova nell’impaccio dell’essere umano che prova a descrivere l’immenso, l’indicibile.

Questo scarto rispetto alla “somma meraviglia” viene messo in scena creando un’esperienza unica, che è quasi fisica per lo spettatore il quale viene posto praticamente al cospetto dell’immensità. In un crescendo semplicemente vorticoso, Elio Germano si rivolge alla Vergine e la invoca come la più alta e la più umile di tutte le creature, colei che ha nobilitato la natura umana a tal punto che Dio non ha disdegnato di incarnarsi nell’umano. In scena al teatro Guglielmi – contenitore culturale principe della città – c’è dunque per due giorni quel Dante Alighieri che nel Canto si trova a dover vestire i panni dell’essere umano, il quale prova a descrivere la grandezza, a raccontare ciò che semplicemente è... irraccontabile. Uno scarto rispetto alla “somma meraviglia” viene messo in scena creando un momento condiviso che è unico per lo spettatore.

Questo è il cuore dello spettacolo che viene portato in scena dai due artisti. Catturato dalla complessità, dalla dimensione infinita di Dante, dalla sua ansia e dalle sue inesauribili scoperte, Elio Germano torna sui luminosissimi versi del Poeta. E si accinge a farlo con impegno e sostanziale misura. La regia dello spettacolo è firmata da Simone Ferrari & Lulu Helbaek, una produzione di Pierfrancesco Pisani per Infinito ProduzioniArgot Produzioni in coproduzione con Fondazione Teatro della ToscanaTeatro Franco ParentiFondazione Teatro Comunale di Ferrara Claudio AbbadoTeatro Amintore Galli di Rimini.