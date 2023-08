L’esordiente e l’esperto Abbraccio fra donatori

Si sono ritrovati in contemporanea al centro trasfusionale di Fivizzano (nella foto) l’uomo che ha raggiunto le cento donazioni e il giovane volontario pronto a donare per la prima volta. Un momento di grande soddisfazione per l’Avis di Fivizzano al Centro nell’ospedale Sant’Antonio Abate. Claudio Vivaldi, prima di partire per le vacanze, si è presentato per fare la sua centesima donazione mentre Nando Rovetti era arrivato dopo aver deciso di intraprendere questo percorso di solidarietà. "Nella prima settimana di agosto eravamo presenti con il nostro gazebo informativo alla festa ‘Tre sere nel passato’ a Gragnola – spiega un referente dell’Avis – dove il presidente Enzo Benedetti, il vice Mario Amorfini, i consiglieri Maurizio Bertazzolo, Daniela Arcangeli, Walter Rosi e Giancarlo Battistini si sono messi a disposizione per illustrare ogni aspetto in materia agli interessati e potenziali donatori. Sono iniziative che hanno l’obiettivo di incentivare la popolazione alla donazione di sangue e plasma. Ringraziamo gli organizzatori della festa per averci concesso questa opportunità".

Intanto il presidente e il consiglio direttivo annunciano con soddisfazione che la tradizionale ‘Festa del donatore’, sospesa da tre anni a causa della pandemia, tornerà il 17 settembre. Un appuntamento ormai tradizionale all’insegna dell’amicizia e della condivisione fra tutti i volontari del comprensorio con l’unico scopo di garantire la disponibilità e l’importanza della donazione. Per prenotarsi per la festa, per sottoporsi alla donazione o avere informazioni su come divenire donatore è possibile telefonare ai numeri 329 5331448 o 329 4212688. Sangue e plasma servono 365 giorni all’anno. Il ’Meteo Sangue Emergenza’ richiede attualmente sangue A+ A- 0+ 0-.

Roberto Oligeri