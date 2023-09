L’esercito dei poveri Caritas, dati allarmanti "Sono raddoppiati Valori mai raggiunti"

di Patrik Pucciarelli

L’allarme povertà arriva dal basso, da coloro che alzano le mani e chiedono aiuto. Nel silenzio contano i pochi soldi, quelli per mangiare, chiudono gli occhi e sperano che siano abbastanza. Poi parlano a voce bassa, forse per timore o per vergogna, non vogliono che si sappia che non arrivano a fine mese e nella rabbia stringono i pugni chiedendosi perché debba essere tutto così difficile. Siamo a fare i conti con dati in aumento, preoccupanti, dove la differenza non la fanno le decine ma le centinaia di persone che bussano ogni giorno alle porte della Caritas di Massa, con il capo abbassato e la voce stanca. Difficoltà di acquisto anche solo per un pezzo di pane "in quello che è l’aumento della quantità del bisogno – spiega la coordinatrice del centro di ascolto della Caritas, Patrizia Seghieri –. Mentre prima si poteva aiutare con poco sforzo una famiglia, adesso i problemi sono diventati enormi con bollette a distacco utenze e interi nuclei con i frigoriferi vuoti. Situazioni nelle quali bisogna per forza intervenire".

Dati alla mano, dal 1 settembre 2022 al 30 agosto 2023, quindi in un anno, la Caritas di Massa-Montignoso ha effettuato 600 interventi economici. Per fare un rapporto, dal 2013 al 2021, quindi in 8 anni, il centro ha effettuato 768 interventi. In un anno siamo arrivati a numeri che prima riguardavano quasi un decennio. Ma a preoccupare coloro che si ritrovano a fare i conti con la disperazione di chi ha fame, è la curva di aumento della povertà che in pochi anni ha raggiunto un picco da far tremare l’associazione. Nel 2021 sono stati 295 gli aiuti economici, nel 2022 sono saliti a 400 con una percentuale di incremento del 35%. Poi nell’anno in corso siamo arrivati a 600 interventi con un incremento del 50%, un valore mai raggiunto.

A chiedere aiuto al centro sono per il 70% italiani e per il 30% stranieri. A gravare ancora di più sulle spalle dei volontari lo stop al reddito di cittadinanza che "permetteva a diverse persone di sopravvivere pagandosi la bolletta, pagando l’affitto come quello dell’Erp di circa 50 euro – prosegue la coordinatrice Seghieri –. Questi utenti no hanno più fatto l’accesso da noi perché il reddito di cittadinanza è sufficiente per coprire le spese necessarie alla sopravvivenza. Nel momento in cui gli verrà tolto, e a qualcuno è già stato tolto, qui ci sarà un afflusso notevole che farà alzare ancora di più il picco di povertà".

Ad affiancare i dati sull’indigenza anche il tema sull’emergenza abitativa "con un gran numero di persone che vengono mandate fuori di casa – delinea un quadro preoccupante il direttore della Caritas Aldo Puntoni –. Temiamo quella che sarà la fine del blocco degli sfratti che, insieme al termine del reddito di cittadinanza, darà spazio a una delle più grandi emergenze, non solo a carattere locale ma a livello nazionale". Le richieste di coloro che si rivolgono alla Caritas vanno: dall’urgenza alimentare alle spese mediche fino ai costi delle utenze come acqua, gas e luce. Poi i vestiti, con 900 persone che fanno domanda, le coperte fino alla mensa che registra più di 50 pasti serviti al giorno. Una porta, quella del centro di ascolto della Caritas di via Celi al civico 12, "aperta all’accoglienza – conclude la Seghieri – e all’ascolto per le persone che cercano aiuto. Un gruppo di volontari che con il loro impegno portano un sostegno. Pratichiamo la cultura della solidarietà prendendo in carico persone che si trovano in varie situazioni di disagio".