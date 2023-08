L’esercito arancione Oltre 200 giovani in pista

CARRARA

Record di magliette arancioni per Con-Vivere. In questa edizione ci sarà sul campo un esercito di duecento volontari, tra giovani e studenti delle scuole superiori del territorio. La maggiore adesione è arrivata dal liceo scientifico ’Marconi’ e dalle scienze umane ’Montessori’, ma tante iscrizioni sono arrivate anche dal linguistico, dal liceo classico ’Repetti’, dai licei artistici ’Gentileschi’ e ’Palma’. Altre persino da Massa con i ragazzi del liceo classico ’Rossi’, del liceo scientifico ’Fermi’. E poi dagli istituti ’Zaccagna’, ’Galilei’, ’Meucci’, ’Barsanti’, ’Einaudi’ e ’Fiorillo’. A breve ci sarà la prima riunione operativa: sarà l’occasione per parlare dell’assegnazione dei turni durante il festival, dei compiti da svolgere e per distribuire le magliette arancioni che accompagneranno i ragazzi durante tutta la rassegna. I volontari sono il simbolo del festival, un punto di riferimento per le migliaia di persone che ogni anno contribuiscono a rendere Con-Vivere davvero speciale. La Fondazione cassa di risparmio di Carrara e gli organizzatori del festival si impegnano a consegnare agli studenti un attestato di partecipazione.

Il festival quest’anno ha deciso di coinvolgere gli studenti delle scuole superiori anche con una nuova proposta, che rientra nell’ambito della collaborazione con l’Ufficio scolastico territoriale per ampliare l’offerta formativa e didattica legata alla rassegna culturale di Carrara, in collaborazione anche con l’assessorato alla Cultura del Comune: per la prima volta è stato lanciato il concorso intitolato ‘Un messaggio per l’umanità’. Sabato 9 settembre alle 17 sul Palco della Musica si svolgerà la premiazione del concorso, mentre la mostra degli elaborati sarà allestita in piazza Gramsci per tutti i giorni del festival. E sempre sabato 9 dalle 10,30 alle 12,30 Palazzo Binelli ospiterà un laboratorio ‘Con-abilità vivere’, dedicato ai ragazzi dai 15 ai 19 anni a cura del ‘Consultorio giovani della zona Apuane’, in cui giovani potranno sperimentare le ‘life skills’ attraverso brevi attività in gruppo. I posti sono limitati, è gradita la prenotazione sul sito con-vivere.it. Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato.