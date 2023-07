L’Erp promossa dall’Anac

L’Erp ha ottenuto il riconoscimento per continuare a svolgere la funzione di stazione appaltante. L’importante attestazione di professionalità è stata rilasciata al nostro istituto di edilizia popolare dall’Anac, (Autorità nazionale anticorruzione) e consentirà di continuare a svolgere la funzione di stazione appaltante per i propri bandi e affidamenti di lavori-servizi e forniture. Inoltre Erp potrà effettuare, da ora in poi, tale prestazione anche per gli altri, numerosi, enti pubblici che non si sono qualificati, occupandosi di progettazione, affidamento di lavori, forniture e servizi senza alcun limite d’importo. Questo significa che l’ente di edilizia residenziale pubblica potrà svolgere, dietro compenso, il ruolo di stazione appaltante anche per conto di altri soggetti pubblici (Comuni, Province, enti vari) che non sono riusciti a qualificarsi con conseguenti, possibili, introiti aggiuntivi rispetto a quanto incamera già per canoni di locazione e compensi per i servizi di gestione tecnica. "Erp ha raggiunto questo obiettivo, che è il massimo tra quelli possibili– spiega l’architetto Paolo Bechi (nella foto), direttore generale – perché è in possesso delle caratteristiche necessarie richieste da Anac. Possiamo contare su una struttura organizzativa stabile con la presenza di personale professionalmente adeguato e formato in materia di progettazione e di affidamento in appalto e su un idoneo sistema di formazione e aggiornamento professionale". Secondo quanto risulta all’Anac, su 26mila stazioni appaltanti, solo 2.404 hanno inviato la domanda e di queste 1.571 sono state qualificate mentre altre 286 lo sono state ma con riserva.