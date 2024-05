L’erosione va a teatro. Convegno-spettacolo sulle tesi della scienza negli ultimi due secoli

Un cast di 23 persone, fra attori, docenti universitari, cantanti lirici e musicisti, per ’Il sentimento di Boscovik dinanzi al ministro del duca di Modena Francesco III d’Este’, il convegno in forma di spettacolo organizzato dai Paladini Apuoversiliesi, in programma, con il patrocinio dei Comuni di Massa e Forte dei Marmi, lunedì alle 18.30 al teatro Guglielmi. "E’ un lavoro sul territorio – dice Orietta Colacicco, ideatrice dell’evento e presidente dei Paladini – che parla al territorio, rendendolo partecipe anche attraverso i giovani interpreti". Fra questi c’è anche Virginia Bocelli, figlia del celebre cantante. "Si basa – continua Colacicco – su un documento storico-scientifico del 1802, reperito all’Archivio di Stato a Massa e da noi trascritto. Forse per la prima volta, come ha sottolineato la direttrice Fracesca Nepori, un documento dell’Archivio va a teatro. E’ un articolato piano del territorio di cui in pieno periodo napoleonico fu incaricato a Milano il conte Lodovico Lizzoli dal vice presidente della Repubblica Italica, conte Francesco Melzi d’Eril".

Il plico raccoglie lettere di trasmissione, osservazioni sulla imposta diretta e indiretta, sull’agricoltura trainante, la necessità di una strada per il commercio con la Lombardia, rispetto a “qual sia stata, qual sia e qual potrebbe essere l’attitudine del Porto di Massa”. Ipotesi scientificamente non percorribile, che riporta al 1750 quando il Duca d’Este, incurante di chi lo sconsigliava, volle assolutamente la costruzione del porto di Millet de Mureau, demolito dopo 10 anni, per l’insabbiamento, e non ricostruibile secondo il ’sentimento’, vale a dire il parere, del matematico Boscovik, che fu lapidario nel dire “il duca è stato ingannato”. Un piano all’insegna della sostenibilità, che evidenziava allora la necessità di scelte precise, che si impongono anche oggi in una riflessione sulla vocazione del comprensorio apuoversiliese, devastato e minacciato dal rischio idrogeologico e dal fenomeno erosivo, ancor più davanti all’attuale ipotesi di ampliamento del porto di Carrara, lo stesso che ha scatenato il fenomeno, riducendo le zone più critiche della costa massese a pochi centimetri. Insomma, un convegno-spettacolo su cosa diceva la scienza ieri e come risponde la scienza oggi.

"Da qui – continua Colacicco – nasce l’idea della prima parte affidata agli attori Dimitri Frosali, Andrea Costagli e Massimo Salvianti (che cura anche l’azione scenica) di Arca Azzurra, la compagnia di Ugo Chiti. Sarà una lettura integrale del documento. Nasceranno domande a cui risponderanno nella seconda parte gli esperti". Luca Guzzardi – docente di Filosofia della Scienza dell’università Statale di Milano – illustrerà la figura di Boscovik, noto in tutta Europa, esperto di perizie sui porti. Giovanni Sarti, della facoltà di Scienze della Terra dell’università di Pisa, spiegherà come si è passati dall’insabbiamento all’erosione e quanto ha influito il porto di Carrara sul fenomeno erosivo assieme al saccheggio continuo di sabbia dal fiume Magra. Il professor Mauro Rosi, già ordinario di Scienze della Terra dell’università di Pisa, parlerà di una soluzione che viene da un ripascimento strutturale, che consiste nel portare la sabbia dalle zone di accumulo versiliesi alle zone in erosione, in un’ottica di gestione e manutenzione della costa che da straordinaria deve diventare ordinaria. Infine, il professor Paolo Ricotti dell’università Bicocca di Milano, fondatore di Plef (Planet life economy foundation), punterà sul valore del documento: un piano sostenibile, composto come si dovrebbe fare soppesando sempre, prima di prendere decisioni, costi-benefici nell’interesse del benessere dei cittadini. Ancora attuale pur avendo più di due secoli.